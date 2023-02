La historia hizo justicia con la nueva cara de la National Football League (NFL), y es que tras una temporada consular, donde se consagró como el Jugador Más Valioso de la temporada regular, Patrick Mahomes conquistó el Super Bowl 2023 con Kansas City Chiefs.

Durante el triunfo por 38-35 ante Philadelphia Eagles, el mariscal de campo surgido en Texas Tech completó 21 de sus 27 pases, para conseguir 182 yardas y asistir para tres touchdowns, sin sufrir intercepciones, y eso que se lesionó previo al medio tiempo.

Con estos números, sumado a la agónica victoria de los Chiefs en Glendale, Arizona, no había otra opción de que Mahomes fuera el elegido para romper con "la maldición del MVP" en Super Bowl, y además se llevara el mayor logro a nivel individual en la Final de NFL.

Mahomes es el MVP del Super Bowl 2023



Luego de recibir el galardón a manos del Comisionado Roger Goodell, el quarterback conversó con la cadena FOX sobre este nuevo logro en su carrera y fue claro en afirmar que, pese a estar lastimado, "no había nada que me alejara de este campo de juego", además de agregar que "no somos una dinastía todavía, no hemos terminado nuestro trabajo".

Así las cosas, Mahomes no sólo gana su segundo anillo de Super Bowl y su segundo trofeo de MVP de la Gran Final de NFL, sino que es uno de los cuatro mariscales de campo en la historia que han ganado dos trofeos Vince Lombardi y dos MVP's de fase regular, junto a leyendas como Joe Montana, Peyton Manning y el mismísimo Tom Brady.