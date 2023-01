Se terminó la temporada 2022-23 de la National Football League (NFL) y ahora comienza la mejor parte: Los Playoffs. El camino hacia el Super Bowl LVII estará peleado, y hay varios candidatos y revelaciones que querrán sorprender.

En la última semana, la 18, se terminaron de definir los cruces de la Ronda de Comodines que será el fin de semana del 14 y 15 de enero. Luego vendrá la Rona Divisional y Finales de Conferencia.

Todo esto desembocará en el Super Bowl 2023 que se jugará el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Para eso, aquí está el cuadro completo con los cruces que se darán en la postemporada de la NFL 2023. Incluyendo un estelar juego entre Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers ante Dak Prescott y sus Dallas Cowboys.

Cruces de la Ronda de Comodines

Sábado 14 de enero

(2) San Francisco 49ers vs. (7) Seattle Seahawks

(4) Jacksonville Jaguars vs. (5) Los Angeles Chargers

Domingo 15 de enero

(2) Buffalo Bills vs. (7) Miami Dolphins

(3) Minnesota Vikings vs. (6) New York Giants

(3) Cincinnati Bengals vs. (6) Baltimore Ravens

Lunes 16 de enero

(4) Tampa Bay Buccaneers vs. (5) Dallas Cowboys

Ronda Divisional

Los clasificados N.º 1 de cada Conferencia (Kansas City Chiefs en la AFC y Philadelphia Eagles en la NFC), serán locales en sus respectivos duelos. KC se medirá con el ganador de Jags vs. Chargers, y Philly ante el de Bucs vs. Cowboys. El calendario oficial se anunciará durante el fin de semana de la ronda de Wild Card.

Por otra parte, el ganador de Bills vs. Dolphins se enfrentará al de Bengals vs. Ravens en el otro juego de la AFC, y en la NFC se medirán el vencedor de Vikings vs. Giants contra el de Niners vs. Seahawks.

Finales de Conferencia

Luego llegará el domingo de Finales de Conferencia el 29 de enero. En la AFC, debido al partido incompleto de Bills y Bengals, habrá que esperar para ver si se juega en el estadio de uno de los finalistas o en uno neutral. Ingresa Aquí para los detalles de ese cambio.

Cuadro de NFL Playoffs 2023