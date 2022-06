Durante el mes de marzo, el receptor Tyreek Hill hizo noticia dejando Kansas City Chiefs luego de seis temporadas, y a su mariscal de campo Patrick Mahomes, para convertirse en nueva incorporación de Miami Dolphins de cara a la temporada 2022 de National Football League (NFL).

Ya instalado en el Estado de Florida, el jugador de 28 años manifestó en su podcast It Needed To be Said, que su antiguo quarterback no tiene la precisión que posee su nuevo compañero, Tua Tagovailoa, lo que generó inmediata repercusión en el ambiente.

A tal punto, que según reconoció el propio Hill en su plataforma de comunicación, llegó hasta recibir amenazas de muerte en su contra por comparar a Mahomes con el joven mariscal de los Dolphins, aunque se dio tiempo para aclarar el tono de sus dichos.

Tyreek Hill sufre por comentarios contra Mahomes



"Por cierto, recibí amenazas de muerte. En cada una de las cuentas de redes sociales que tengo recibí amenazas de muerte, lo cual es ridículo, pero lo amo", aseguró el wide receiver en su podcast, para luego explicar porqué Tagovailoa es diferente a la estrella de Kansas City.

Hill declaró que "todos sabemos que Patrick Mahomes es grandioso, pero ahora estoy en una nueva temporada con un nuevo quarterback que trata de ir en la misma dirección que Patrick y liderar su equipo hacia el Super Bowl. Aún no está consagrado, pero creo en él".