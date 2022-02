El recuerdo de la obtención del anillo del Super Bowl LVI está todavía fresco para los fanáticos de Los Angeles Rams, quienes luego de la victoria ante Cincinnati Bengals pudieron salir a las calles a festejar el segundo título en la historia de la franquicia angelina.

Pero si bien todo es algarabía para ellos en estos días, la planificación para la próxima temporada en el equipo de Sean McVay tiene sus complicaciones, ya que varios de sus titulares se espera que testeen la Agencia Libre durante esta Offseason.

Y a pesar de no ser agente libre, el futuro de una de sus máximas figuras, el tackle defensivo Aaron Donald, aún no está asegurada. ¿Por qué? La ex primera selección global para los Rams puso sus condiciones para volver a vestir los colores del conjunto angelino.

Las condiciones para que Aaron Donald vuelva a jugar con los Rams

Según contó TMZ, el egresado de la Universidad de Pittsburgh fue tajante en sus condiciones para volver a jugar con los Rams la próxima temporada, luego de ganar su primer anillo en su carrera: "Voy a disfrutar este momento primero. Si todos vuelven, yo vuelvo. OBJ, Von Miller, esos jugadores. Háganlo real", declaró la estrella defensiva. ¡A trabajar Les Snead!