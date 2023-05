La pasada temporada de National Football League (NFL) fue la primera para Pittsburgh Steelers en que no contaban con su legendario mariscal de campo Ben Roethlisberger.

Y vaya que pesó tal ausencia, porque ninguno de los dos jugadores disponibles para tomar su lugar incidieron en el rendimiento, a tal punto que no clasificaron a Playoffs tras tres años.

Ni Mitchell Trubitsky, ni especialmente Kenny Pickett fueron capaces de llenar el vacío dejado por Roethlisberger, que utilizó su podcast para realizar una confesión sobre el elegido en primera ronda del Draft 2022.

La confesión de Ben Roethlisberger sobre Pickett

“Seré completamente honesto, seré súper transparente aquí y me van a criticar. Probablemente no debería decir esto, pero a quién le importa en este punto. No diría que quería que Kenny fracasara necesariamente, pero cuando alguien viene a reemplazarte, esperaba que no viniera a triunfar“, reveló la leyenda.

Roethlisberger manifestó que “al principio no quería que tuvieras éxito porque llegaste después de mí, no quería que sucediera. Creo que probablemente sea mi egoísmo y me siento mal por eso; pero a medida que comenzaste a jugar, me encontré animándote más y más”.