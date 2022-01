Brian Flores parece ser el favorito para quedarse con el puesto de entrenador en jefe en New Orleans Saints tras las contrataciones alrededor de la NFL esta semana. ¿Se dará?

¿Destino decidido? Ex entrenador de Miami Dolphins finalista para el trabajo en New Orleans Saints

New Orleans Saints es uno de los últimos equipos que se tuvo que sumar a otras franquicias en la búsqueda de un entrenador en jefe en la National Football League (NFL), luego de que Sean Payton dejará al conjunto de Louisiana tras 15 temporadas al mando.

Por una razón obvia, Saints está mucho más atrasado en la carrera que se suele dar por las opciones top en la NFL Offseason, por ende los nombres en danza son los de menos. A pesar de eso, New Orleans tiene bien en claro su objetivo, y ese parece ser Brian Flores.

El ex entrenador en jefe de Miami Dolphins, quien también fue coordinador defensivo en New England Patriots, parece entrar en el molde de lo que busca la franquicia para planificar un presente y futuro complicado en cuanto a las disponibilidades del equipo.

¿Qué podría traer Brian Flores a Saints?

New Orleans tiene una situación complicada en cuanto al espacio salarial, ya que arrancarán con US$44 millones por debajo del tope. Si bien ya han estado aquí, es cierto que tendrán que hacer malabares para poder jugar la temporada.

Si logran superar eso, y efectivamente contratan a Brian Flores, el futuro de Saints puede ser muy bueno. En un contexto incómodo, con diferencias entre dueños, gerencia y entrenadores, Flores llevó a unos Dolphins disfuncionales a nueve y diez victorias en años consecutivos.

Y si bien todas las decisiones no fueron las correctas, el ex Patriots desarrolló buen talento con Miami, llevando a la defensiva a un nivel de campeonato. Si toma las armas que tiene New Orleans actualmente... ¡Atentos con los Saints!