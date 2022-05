Luego de una galardonada carrera son Seattle Seahawks, el linebacker Bobby Wagner pasó a uno de los rivales divisionales, Los Angeles Rams, y comenzó a calentar el duelo ante su ex equipo. Bolavip te cuenta los detalles.

Una de las partes clave de la exitosa Legion of Boom en Seattle Seahawks fue el rol que jugó en el equipo el linebacker Bobby Wagner, quien si bien no formaba parte de la secundaria, era el ancla de la defensa que terminó consiguiendo un Super Bowl.

Pero, luego de que el conjunto del Estado de Washington le rescindiese el contrato durante esta temporada baja, Wagner llegó a un acuerdo temprano en la Agencia Libre con uno de sus rivales divisionales, y último campeón de la NFL, Los Angeles Rams.

Al pertenecer a la misma división, se espera que Rams y Seahawks se enfrenten en dos oportunidadesdurante el correr de la campaña, un partido que el experimentado apoyador sabrá jugar y, por ende, calentar desde antes.

Bobby Wagner le pone picante al partido entre Seahawks y Rams

Los Angeles Rams, luego de ser campeón del Super Bowl, deberá mantener una buena base del equipo para poder considerarse nuevamente candidatos. La llegada de Bobby Wagner, uno de los mejores linebackers de la National Football League (NFL), sin dudas ayuda, sobre todo por conocer como son esos juegos divisionales.

Calentando lo que será la previa del encuentro, Wagner confesó la razón por la que firmó por los Rams: "Jugar ante los Seahawks fue la frutilla del postre. Me aseguraré de que me vean en cada jugada... no será un partido tranquilo".