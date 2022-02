Sin duda alguna, elSuper Bowl LVIquedará en la memoria de Matthew Stafford por siempre. Finalmente y tras una carrera de tropiezos en la National Football League (NFL)pudo ganar el trofeo Vince Lombardi vistiendo la camiseta de Los Angeles Rams.

Durante varios años formó parte de Detroit Lions. Allí sabía que no podía tener serias aspiraciones de llegar lejos en la liga, pero siempre se mantuvo respetuoso y profesional, hasta que la oportunidad de salir de Michigan llegó y la supo aprovechar.

Apenas en su primera temporada defendiendo los colores de los Rams, logró llegar al Super Bowl, jugar en casa y ganarlo. Ahora, cuando todo parecía alegría a más no poder, llegó un suceso del cual Stafford se arrepiente con fuerzas.

Matthew Stafford se arrepiente

Tras ganar el Super Bowl 2022 llegó el momento de celebrar. La parada de Los Angeles Rams se vio manchada tras una aparatosa caída por parte de una fotógrafa, quien se lesionó fuertemente tras intentar fotografiar a Matthew Stafford y su esposa.

Justamente, la reacción del quarterback se hizo viral y de inmediato llovieron las críticas. Ante el accidente, el mariscal de campo se dio media vuelta y se machó, ignorando lo sucedido, algo de lo que claramente se arrepiente, y así lo dejó saber por medio del podcast "The Morning After", el cual es conducido por Kelly Stafford.

“Sí, quiero decir, eso obviamente sucedió muy rápido, de repente e inesperadamente, y desearía haber tenido una mejor reacción en el momento. No lo hice. Me disculpé con ella por eso, pero me alegro de que, en general, lo esté haciendo bien”.