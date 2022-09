Dos de los principales jugadores de la Selección de Estados Unidos, dirigida por Gregg Berhalter, hicieron noticia previo al Mundial de Qatar 2022, por los movimientos que hicieron, o no, en el cierre del mercado de pases en Europa, como Christian Pulisic y Sergiño Dest.

Por el lado del nacido en Hershey, Pensilvania, pese a los rumores que lo ligaban a otros equipos de la Premier League, en calidad de préstamo, como Newcastle United y Manchester United, finalmente el Chelsea decidió su permanencia, la cual aceptó "a regañadientes".

Mientras que Dest dejó finalmente al Barcelona, quien lo descartó para la actual temporada, y fue firmado como nuevo refuerzo del AC Milan, último campeón de la Serie A, en un movimiento que le gustó a Berhalter, según confirmó en entrevista con la cadena ESPN.

Berhalter habla del presente de Pulisic y Dest



"Ir del Barcelona al AC Milan no está mal ¿verdad? La Serie A es una liga competitiva. Tienes que defender muy bien en la Serie A, y eso lo va a ayudar. No es agradable cuando te dicen que no tienes un lugar en el grupo, y Sergiño es un tipo que cree en sí mismo y cree que podría seguir luchando, pero supongo que surgió esta oportunidad y pensó que sería buena para él", indicó el estratega sobre el lateral.

Mientras que sobre la permanencia de Pulisic en Chelsea, Berhalter comentó que "soy un tipo que apuesta por Christian porque lo he visto antes. Cuando entra al campo en su mejor versión demuestra que todos están equivocados y termina jugando. Quiero decir que eso es lo que ha estado haciendo. Así que tiendo a creer que eso va a suceder y va a luchar porque ese es el tipo de personalidad que tiene".