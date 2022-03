La triple jornada clasificatoria de cara al Mundial de la FIFA Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina para la Selección de los Estados Unidos. Gregg Berhalter y los suyos se preparan con todo para afrontar la fase final de las Eliminatorias Concacaf.

El próximo jueves 24 de marzo se medirán ante México, el domingo 27 frente a Panamá, y finalmente, el miércoles 30 pactarán contra Costa Rica. Para el entrenador, la prioridad pasa por los compromisos que jugarán de local, dejando a un lado el duelo ante los aztecas.

Sin embargo, aseguró que rescatar un punto sería ideal, regresar con tres sería estupendo. Ante todo ello, el cuerpo técnico de las Barras y las Estrellas tiene tres interrogantes que debe resolver para plantar los partidos de la mejor manera posible.

Weston McKennie

La lesión de Weston McKennie es un dolor de cabeza para Gregg Berhalter, pues encontrar su reemplazo será difícil. El jugador de la Juventus estaba en gran estado de forma y ahora no podrá defender los colores de la Selección Nacional.

Portero titular

La espalda de Zack Steffen ya no es problema. El arquero del Machester City está de regreso pero surge la pregunta sobre si colocarlo a él o a Ethan Hovard, puesto que Matt Turner está lesionado de un pie.

Giovanni Reyna

Cinco meses fuera por lesión. Su talento no está en duda, pero regresar a tres partidos tan importantes con USA puede que no sea lo mejor para él, al menos de titular. Está de vuelta con Borussia Dortmund, donde no ha visto más de 45 minutos, por ende, lo mejor sería manejarlo poco a poco.