Si tomamos en cuenta las matemáticas, la Selección de Estados Unidos está a seis puntos de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022, y tiene la opción de conseguir tales unidades en la próxima triple jornada de Eliminatorias Concacaf, a disputarse entre el 27 de enero y 2 de febrero.

En esta nueva tanda de encuentros, el equipo de las Barras y las Estrellas visitará al líder del octogonal final, Canadá, además de recibir a El Salvador, en Columbus, y Honduras, en St. Paul, lances que le pueden permitir regresar a la cita planetaria tras no haberlo conseguido en Rusia 2018.

Pese a lo cerca que está Estados Unidos de conseguir llegar a Qatar 2022, su entrenador Gregg Berhalter no se confía, y en medio del microcíclo de trabajo que está realizando en Phoenix, aseveró que el trabajo no está hecho y no dejarán de pisar el acelerador hasta lograr el objetivo.

La confianza de Berhalter de cara a reinicio de Eliminatorias Concacaf



"Una lección que aprendimos en septiembre fue ir un juego a la vez porque todo puede cambiar de inmediato. Estamos a la mitad del camino, pero se trata de tener continuidad y después de esta fecha esperamos estar en un 78 por ciento (asegurados)", admitió el estratega del Team USA.

En ese sentido, Berhalter reconoció que "yo sé que si continuamos con este promedio de puntos por partido vamos a calificar a la Copa del Mundo. Lo sabemos, por eso todo se trata de cerrar bien. No queremos adelantarnos a nada". La operación Qatar 2022 sigue en marcha.