Lo intentó una y otra vez, pero la rodilla derecha dijo no más. Por lo menos, por ahora… Juan Martín Del Potro tuvo un encuentro de leyendas con Emanuel Manu Ginóbili en la final del US Open 2022 y le reveló la dura realidad que vive al estar retirado del tenis profesional.

Luego de operarse cuatro veces las muñecas y de ser un digno ejemplo de insistir, persistir y no desistir, Del Potro volvió al circuito de la ATP, pero una nueva lesión lo sacó de las canchas. En esta ocasión, fue la rodilla derecha. La primera molestia en esta zona llegó en el Masters 1000 de Shanghai 2018 y luego en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s fue inevitable tener que pasar por el quirófano.

‘La Torre de Tandil’ se operó cuatro veces la rodilla derecha y después de 965 días sin jugar regresó a jugar la primera ronda del Argentina Open en un juego que terminó con tintes de despedida. “Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando”, afirmó Juan Martín Del Potro en conferencia de prensa.

Emanuel Ginóbili fue inducido al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial el 10 de septiembre de 2022 tras jugar 16 años en la NBA y ganar cuatro títulos con San Antonio Spurs. Uno de los primeros mano a mano de Manu fue con Del Potro y ambas leyendas vivientes del deporte argentino tuvieron una charla imperdible.

Del Potro le reveló a Ginóbili la dura realidad que vive al estar retirado

- Juan Martín Del Potro: “Vengo acá (US Open) y tengo unas ganas de entrar y raquetear. Dar un par de drives… ¿Qué se yo?”.

- Manu Ginóbili: “¿Estás jugando para volver un rato?”.

- Juan Martín Del Potro: “No, nada. Con vos puedo jugar creo, pero nada más. La verdad que hace un tiempo que ya no estoy entrenando”.

- Manu Ginóbili: “¿Pesas o estás haciendo algo?”.

- Juan Martín Del Potro: “Al principio dije voy a tratar de mantenerme un poco y después la verdad es que entrenar sin un objetivo es imposible. Mi rutina es una caminata diaria tipo los viejos”.

- Manu Ginóbili: “Ya te van a volver las ganas de fortalecer de nuevo”.