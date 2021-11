Christian Pulisic fue rechazado por Manchester United según ex reclutador de Premier League

Fue en enero del 2019, cuando Chelsea se hizo de los servicios del delantero Christian Pulisic, pagándole al Borussia Dortmund alemán poco más de $77 millones de dólares por su transferencia; sin embargo, el estadounidense pudo haber firmado con Manchester United.

¿Cómo así? No es un invento de la prensa, sino que tal afirmación vino de boca de Jorge Alvial, reclutador chileno que en su momento trabajó para los Red Devils, y que en diálogo con el diario inglés Manchester Evening News afirmó que el nacido en Hershey, Pensilvania, pudo haber llegado antes de tiempo a la Premier League.

Tanto es así que el otrora scout aseguró que apenas vio en acción a Pulisic en Alemania, se saltó todos los protocolos para recomendarle al Manchester United el fichaje del delantero, y no fue el único, porque también hizo lo mismo con otro jugador destacado en la Major League Soccer (MLS).

¿Manchester United no quiso firmar a Christian Pulisic?



"Yo sabía que Pulisic se iba a convertir en una súper estrella por lo bien que estaba trabajando. Fueron muchas veces en que lo recomendé, pero como en realidad yo trabajaba América del Norte, no era mi región mientras estaba en Alemania. Todos teníamos objetivos y lo tenía junto a Alphonso Davies", aseguró Alvial.

En esa línea, el ex reclutador del Manchester United agregó que "por Pulisic me salté muchos niveles que no debía porque les dije que nos lo iban a ganar, tal y como pasó con Alphonso". Pues bien, finalmente firmó con Chelsea, y el resto es historia.