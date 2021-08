No cabe duda alguna sobre el talento que posee Jayson Tatum, quien apenas a sus 23 años de edad deslumbra en la National Basketball Association (NBA) vistiendo la camiseta de Boston Celtics, realizando grandes actuaciones que lo colocan desde ya como uno de los grandes a seguir en la actualidad y de cara al futuro.

Sin embargo, el campeón Olímpico en Tokio 2020 sabe que detrás de él se solidificó una base increíble, que de seguro será muy difícil de igualar o sobrepasar. Entre esos jugadores históricos figuran Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James, y justamente, Tatum opinó acerca de estos tres.

"Cualquiera que no tenga a Mike, 'Bron y Kobe en su Top 5, realmente me cuesta escucharlos", afirmó el jugador de los Celtics sobre tres de los jugadores más grandes de este deporte, dejando muy en claro su posición con respecto a quién no los tenga en su top 5.

Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant

Michael Jordan es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, no solo de Chicago Bulls sino de toda la comunidad entera en la NBA, razón por la cual debe estar en el top 5 de cualquier conocedor, amante o fanático del baloncesto.

Michael Jordan (Foto: Getty)

Kobe Bryant dejó una huella imborrable en Los Angeles Lakers, siendo también considerado como el mejor jugador en la historia de la franquicia y una de las personas más influyentes en su paso después del deporte profesional.

Kobe Bryant (Foto: Getty)

LeBron James es el mejor atleta de la NBA en la actualidad, a pesar de sus 36 años de edad y 18 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, continúa demostrando que aún tiene gasolina en el tanque para seguir recorriendo unos cuantos kilómetros.