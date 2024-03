Stephen Curry y la respuesta perfecta a la derrota de Warriors vs. Celtics por 52 puntos

La jornada NBA del domingo 3 de marzo de 2024 tenía como uno de los duelos estelares el juego entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Todo apuntaba a que sería un encuentro parejo por el nivel en el que venían Stephen Curry y compañía, pero terminó siendo una paliza por 52 puntos que ‘El Chef’ explicó con la respuesta perfecta.

Metafóricamente hablando, tenían sangre en el ojo. Aún con el recuerdo de aquellas Finales NBA del 2022 en las que ganaban 2 a 1 en la serie, pero que desde el cuarto juego en Boston no volvieron a ganar un partido, los Celtics impusieron condiciones desde el primer segundo con la fórmula que tanto les ha servido a Curry y los Warriors.

Un triple por aquí y otro por allá. La lluvia de tres puntos no paraba por parte de Boston Celtics y al término de la primera mitad del juego finalizaron con una ventaja de 44 puntos. El mayor diferencial de puntos en contra en la historia de Golden State Warriors desde la temporada NBA 1954-55. ¡Y lo peor estaba por venir!

Al ver la paliza que los Celtics les estaban dando, el entrenador Steve Kerr decidió que Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, no volvieran a ver minutos desde el tercer cuarto. ‘El Chef’ pudo reflexionar y mucho sobre el por qué de la derrota tan abultada y encontró la respuesta perfecta aclarando que ya no cree que aquella victoria en las Finales NBA 2022 haya sido una motivación extra para Boston.

“No sé de qué hablan en ese vestuario. Hemos jugado contra ellos cuatro veces desde entonces. Estoy seguro de que esa narrativa se ha vuelto vieja. Son el mejor equipo de la liga en este momento y juegan así. Tenemos una buena brecha de intentar compensar si queremos ser ese tipo de equipo en la recta final de esta temporada. Pero dales crédito. Jugaron duro y fue difícil verlos desde el otro lado”, dijo Curry para dar a entender que no vio a los Celtics con una motivación extra por las Finales NBA que Golden State Warriors les ganó en 2022.

Curry y la respuesta perfecta a la derrota de Warriors vs. Celtics por 52 puntos

A la hora de encontrar la respuesta perfecta a la tercera derrota con más puntos en la historia de Golden State Warriors, Stephen Curry fue claro y contundente en conferencia de prensa: “Están acertando 10 triples en el primer cuarto, eso es lo que solíamos hacer con los equipos. Es un poco desmoralizante, especialmente como visitantes. Una oportunidad con la que te sientes cómodo renunciando o, en cualquier caso, se están aprovechando de ella. Entonces sientes que tienes que jugar baloncesto de jonrones en el otro extremo para intentar recuperarlo. Y ahí es donde el cambio de impulso siguió su camino, y siguió su camino y luego parece que cada pequeña jugada sigue su camino y miras hacia arriba y estás abajo 40. Entonces, solo es una de esas noches”.

Jaylen Brown le respondió a los Warriors por la poca defensa que le dieron

Al inicio del juego Boston Celtics vs. Golden State Warriors, Steve Kerr decidió defender poco y nada a Jaylen Brown por “intentar cosas diferentes. Tienes que elegir tus enfrentamientos. Queríamos poder ayudar en los avances y asegurarnos de que no cediéramos cosas fáciles en la pintura“. La estrella de los Celtics no dudó en contestarle a todos los Dubs con una alta dosis de ironía: “Más equipos deberían adoptar esta estrategia”.