El fútbol femenino ya se ha convertido en un deporte con cientos de miles de fanáticos, las competencias de clubes son profesionales en todos los países con tradición futbolera y las jugadoras empiezan a convertirse en estrellas a la par de sus colegas masculinos.

Y a nivel selecciones mucho más, tanto es así, que las competencias continentales y mundiales ocupan un lugar prioritario en toda agenda deportiva que se precie. La Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda se convirtió en uno de los grandes eventos de 2023, por lo que muchos fanáticos que quieren saber qué jugadoras no hay que perderse. Principalmente, las que vienen de nuestro continente. Por eso, armamos este ranking con las futbolistas tops de las selecciones latinoamericanas.

Nayely Bolaños

Una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano. La joven Nayely Bolaños fue elegida, durante la temporada 2023, entre las 11 mejores jugadoras Sub 20 de la Conmebol por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Con gran paso por la Superliga Femenina de Ecuador, la delantera jugó en el Club 7 de Febrero, en el Club Deportivo El Nacional, en Deportivo Cuenca -en estos dos últimos, consagrándose campeona- y en Dragonas Independiente. Su cuota goleadora la llevó a ser convocada en el seleccionado de su país.

Marilín Rojas

Seguramente, Marilín Rojas sea la gran apuesta de Bolivia en busca de dar el golpe en cada presentación, a pesar que es considerado uno de los seleccionados más débiles dentro del fútbol femenino sudamericano. Su presencia y capacidad, permite el crecimiento de la actividad, al ser la referente de aquellas chicas que buscan lanzarse a jugar al fútbol.

Marilín fue figura, tanto con la camiseta del Deportivo Trópico como de Oriente Petrolero y Real Guaraní, además cuenta con experiencia internacional, habiendo enfrentado a grandes equipos como Deportivo Cuenca, Santiago Morning o Boca en la Copa Libertadores.

Jorelyn Carabalí

Si alguien sabe lo que es el sacrificio, esa es Jorelyn Carabalí. La defensora tuvo que superar barreras para alcanzar todo lo que consiguió en su carrera, en especial al haberse fracturado el fémur, una lesión que la tuvo lejos de las canchas por mucho tiempo. Luego de cuatro cirugías y tras tener que aprender a caminar de nuevo, volvió a jugar y se destaca en Colombia. Sus lagrimas en el debut del equipo en la Copa del Mundo 2023 emocionaron a todos.

"Lloré apenas vi la fractura, pero cuando logré tranquilizarme solo pensaba en la cirugía para iniciar el proceso de recuperación", contó ella, y así lo hizo. Su llegada a Deportivo Cali demostró que seguía intacta y el llamado para ser parte de la selección colombiana fue la demostración que el esfuerzo valió la pena.

Paola Villamizar

Otra de las grandes y experimentadas jugadoras con las que cuenta la selección venezolana. Paola del Carmen Villamizar Ochoa, o simplemente Paola Villamizar, cuenta con un amplio palmarés profesional desde sus inicios a comienzos de la década pasada. Aunque si hay algo que la caracteriza, son los muy buenos resultados que ha recolectado en este tiempo.

Es que, Paola es realmente una ganadora nata, a nivel clubes fue campeona de la Liga Venezolana tanto en 2013 como en 2015. Además, fue subcampeona de la Copa Libertadores en el 2014 y 2016. La mediocampista ofensiva viene de un extenso andar con la playera del Tijuana de México, pero también jugó en Chile y Brasil.

Gladys Dorador

A los 14 años fue convocada por primera vez a una competencia profesional y a los 15 recibió su primera convocatoria a la Selección de Perú. Pasaron los años y, al día de hoy, Gladys Dorador sigue demostrando porque es una de las grandes del fútbol de su país. Una verdadera referente de la Bicolor y de Alianza Lima.

Sandy es una excelsa mediocampista que pudo cumplir su sueño e inspirar a muchas otras. Es multicampeona con Alianza y con la selección jugó el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2006, los Juegos Panamericanos de 2019 y en los últimos tiempos formó parte de la Copa América 2022.

Sofía Ramondegui

Aunque todavía es muy joven, Sofía Ramondegui parece ser considerada como una de las caras del futuro de la Celeste, donde en base a buenos rendimientos ya se ha ganado un lugar entre las más consideradas, participando de la Copa América de 2022 en Colombia. También ha actuado en las selecciones formativas.

A inicios de 2023 formó parte de una de las noticias más salientes en el mercado de pases uruguayo, teniendo en cuenta que, después de haberse destacado con la camiseta de Peñarol -hasta convirtió dos goles en el clásico- decidió cambiar de bando y ponerse la de Nacional.

Yenny Acuña

Una de las más nuevas en la selección de Chile, Yenny Acuña parece ser una de las caras más importantes de la renovación del fútbol de su país. Después de varios años en Deportivo Iquique, su llegada a Santiago Morning fue un gran salto en su carrera. Eso también le permitió tener una chance en el fútbol brasilero, con la camiseta del Bahía.

"Como para todas, es un sueño debutar y vestir la camiseta de la Selección Chilena. Me ilusiono con ser parte de torneos importantes, como Mundial o Juegos Olímpicos", contó cuando fue convocada por primera vez para vestir la camiseta de la Roja.

Xioczana Canales

La Chamaca, como se la conoce habitualmente a Xioczana Canales es la gran esperanza de la selección peruana, con la que tuvo su debut cuando apenas tenía 13 años y ha jugado diversos torneos continentales. Con pasado en el fútbol español -donde una lesión la dejó afuera durante 8 meses-, sus estadísticas en la liga de su país demuestra la gran capacidad frente al arco.

Campeona en dos oportunidades de la liga peruana, primero en 2017 con la camiseta de JC Sports Girls y luego en 2019 con la de Universitario, la centrodelantera viene demostrando su fortaleza para el puesto de atacante, en cada uno de los torneos de los que participa.

Fany Gauto

Con experiencia en el fútbol de Israel, Colombia y Brasil es, sin duda, una de las jugadoras más destacadas de la selección paraguaya. Se trata de Fany Gauto, a quien hay que tener en cuenta a partir de un currículum profesional que incluye equipos como Cúcuta Deportivo, Atlético Huila, Independiente Santa Fe -fue campeona- e Internacional de Porto Alegre.

Cada vez que se calza la camiseta albirroja, la mediocampista tiene las llaves para conducir a un equipo con mucha ambición y que viene demostrando un crecimiento, quedando muy cerca del podio en la Copa América de 2022. Un futuro prometedor para ella y sus compañeras.

Giannina Lattanzio

Nacida en Italia pero nacionalizada ecuatoriana -su familia se mudó a Guayaquil cuando era adolescente, Giannina tiene una gran carrera internacional en el fútbol femenino, que la llevó a ser una de las jugadoras más importantes de su selección.

Lattanzio disputó la Copa del Mundo de 2015 en Canadá y también las Copas América de 2014, 2018 y 2022 -en la primera, consiguió el tercer puesto-. Además jugó en importantes ligas como la española, italiana y estadounidense. Luego de un regreso por su país, recaló en el fútbol colombiano -América de Cali-.

Yamila Rodríguez

Con pasado en el fútbol español, siendo la gran figura en un Boca Juniors multicampeón y teniendo un lugar destacado en el Palmeiras, se explica porque se convirtió en la primera jugadora argentina en estar nominada a los premios Dubai Globe Soccer Awards 2022 como una de las 20 mejores futbolistas del mundo.

Yamila comenzó a vestir la celeste y blanca desde la Sub 20. Hoy es una de las grandes figuras que tiene la Selección Argentina femenina. Sus goles y grandes actuaciones en la Copa América 2022 le permitieron al conjunto nacional lograr el tan ansiado boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, donde tuvo sus primeros minutos en un torneo de esa magnitud.

Daniela Zamora

La historia de Daniela Zamora y la selección tiene muchas idas y vueltas, pero gracias a eso es que hoy es una de las jugadoras más experimentadas e importantes del plantel. La delantera cuenta con una gran experiencia en la liga chilena, habiendo pasado por la Universidad Católica, Unión La Calera y la poderosa Universidad de Chile.

Formó parte del elenco nacional subcampeón de la Copa América realizada en su país en 2018, algo curioso, debido a que había decidido colgar los botines entre el 2014 y ese año -se recibió como Ingeniera en Información y Control de Gestión-. Su regreso la volvió a mostrar como una de las jugadoras más importantes de la selección roja.

Ximena Velazco

Con un pasado cercano tanto en Nacional como Peñarol, la mediocampista oriental se destacó rápidamente desde su llegada a la primera división. Por eso, tuvo la oportunidad de mostrar sus condiciones en el Internacional y el Avaí de Brasil, hasta que en 2023 le llegó lo que parece ser el mayor desafío de su carrera como futbolista: jugar en el fútbol europeo. Ximena se sumó al Fatih Karagümrük, de la Liga de Turquía.

Velazco también cuenta con buena experiencia vistiendo la camiseta de la celeste, ya que con la Selección de Uruguay participó de las Copas América en las ediciones de 2018 y 2022.

Daniela Arias

Desde hace algunas temporadas, Daniela Arias atraviesa un momento destacado de su carrera profesional. Después de ser parte del once ideal de la Copa Libertadores 2021 tuvo un paso interesante por Pachuca en el fútbol mexicano, y es una de las figuras regulares de su selección.

La colombiana sabe lo que es participar internacionalmente, ya que fue parte del elenco nacional cafetero que alcanzó el cuarto lugar en la Copa América disputada en Chile en el 2018 y el subcampeonato como locales en 2022. Además, fue campeona panamericana en 2019 y formó parte del equipo que disputó la Copa del Mundo de la FIFA 2023.

Florencia Bonsegundo

Dueña de un enorme talento, la mediocampista argentina Florencia Bonsegundo siempre estuvo llamada a ser considerada una de las grandes figuras del seleccionado albicelestes Sus papeles en las últimas Copas América 2018 y 2022, sumado a la clasificación a las últimas Copas del Mundo, dan fe de esto. En Francia 2019 anotó dos goles históricos para su seleccionado.

Ya asentada en el fútbol español, con pasos por el Sporting Club de Huelva, el Valencia y el Madrid CFF, y con un pasado repleto de gloria con la camiseta de la UAI Urquiza, Florencia aún sigue soñando con seguir dando que hablar en los primeros planos del fútbol mundial.

Rebeca Fernández

Con pasado en el fútbol uruguayo y una destacada presencia en la liga chilena -recibió el premio como mejor jugadora-, Rebeca Fernández es la gran esperanza en la delantera guaraní que viene de tener un destacado papel en la Copa América de 2022.

La delantera sabe lo que es rendir en grandes competencias, por ejemplo, en la Copa América 2014 convirtió cuatro goles en cuatro partidos jugados. Su presente es inmejorable, al ser la más destacada jugadora de la Universidad de Chile, habitual protagonista en certámenes continentales.

Angelina

Brasil es una de las tierras más prósperas en talento y magia a la hora de jugar al fútbol y no importa si es masculino o femenino, todos los y las futbolistas que tengan sangre carioca en sus venas son diferentes al resto. Es el caso de Angelina Alonso.

Con pasado en el Santos y el Palmeiras, sus enormes condiciones permitieron que Angelina traslade su fútbol a la poderosa National Women's Soccer League de los Estados Unidos. Debutó con la selección mayor de Brasil en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Después de eso, llegaron las convocatorias a la Copa América 2022 y al Mundial 2023.

Daniela Montoya

Pocas jugadoras tienen tanta experiencia en el fútbol femenino internacional como Daniela Montoya, que con sus más de treinta años, ya ha disputado Mundiales, Copas América, Panamericanos y hasta Juegos Olímpicos. En Australia/Nueva Zelanda 2023 se convirtió en una de las pocas futbolistas que han logrado disputar tres mundiales de la FIFA.

Jugadora emblema, líder y capitana de la Selección Colombia, tiene también una gran carrera a nivel clubes, habiendo jugado en el fútbol español y hasta en Baréin. Su máximo logro fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, además del subcampeonato en la Copa América 2022.

Estefanía Banini

La capitana de la Selección Argentina también es la referente que marcó a una generación histórica para la Albiceleste. La jugadora del Atlético Madrid fue fundamental en la clasificación al Mundial de Francia 2019, además de ser la primera jugadora rioplatense en aparecer en el XI Ideal 2021 del fútbol femenino de la FIFA y también en los premios The Best.

La oriunda de Mendoza se hizo notar por primera vez en el recordado Colo Colo que ganó la Copa Libertadores en el año 2012 y desde allí dio el salto al extranjero. Alejada un tiempo de su seleccionado, regresó -con el cambio de DT- para la Copa América en Colombia y también formó parte del equipo que disputó el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

Deyna Castellanos

La gran joya del fútbol sudamericano. Deyna Castellanos está llamada a ser el futuro del fútbol femenino venezolano y mundial. Campeona de Sudamericanos Sub 17, donde es máxima goleadora histórica con 14 goles, fue nominada a los premios The Best y Puskas, quedando en tercera posición en ambos en 2017.

En el 2018 ganó el campeonato nacional universitario en Estados Unidos y desde allí saltó a Europa, vistiendo primero la camiseta del Atlético Madrid y luego se transformó en la gran contratación del Manchester City. Debutó muy jovencita con el seleccionado mayor vinotinto en la Copa América 2014, pero tuvo un papel más participativo en las ediciones de 2018 y 2022.