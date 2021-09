No quedan dudas que existe una enorme brecha económica entre los clubes del nuevo y viejo continente. Una que se ha venido aumentando con el tiempo y que quedó demostrada en el dossier de fichajes publicado por FIFA días atrás. Sudamérica no puede competir en dólares con Europa, aunque esto no quita los equipos de Conmebol se han dejado un pastizal en incorporaciones en la última década.

El dinero se mueve más que nunca en la historia de este deporte y las transferencias son el mejor ejemplo de ello. 48.000 millones fueron de una cuenta a otra en los últimos meses alrededor del planeta, cifra impensada mercados atrás. En cuanto a los nuestros, Brasil y Argentina dominan el top ten.

ver también La alarmante desvaloración del Barcelona

Para encontrar al primer equipo fuera de estos países en el continente que más haya invertido más en la última década hay que bajar hasta el puesto 243 del dossier de FIFA, donde muestra que Universidad de Chile se ha dejado 29 millones de euros entre 2011 y 2021. De ahí en adelante, todo pertenece a un Brasil y Argentina cuya diferencia económica con el resto de Conmebol es cada más amplia.

En los últimos tres lugares del top ten se encuentran Gremio, Inter de Porto Alegre y Racing de Avellaneda, quienes han gastado en fichajes a lo largo de los últimos 10 años sumas de hasta 66, 68 y 72 kilos. Los inversores del sur de Brasil y la buena gestión económica de la Academia a la hora de vender jugadores, claves en este apartado.

En el cuerpo del ranking encontramos a Santos (89 millones), River Plate (109), Sao Paulo (116) y Atlético Mineiro (117). Cuatro protagonistas del continente a lo largo de la década que han podido dominar las competencias de Conmebol con un golpe de talonario propio de equipos de segundo nivel en Europa.

En el podio aparecen Boca Juniors y sus 134 millones de euros en fichajes, Palmeiras con 143 kilos en gastos de jugadores y finalmente el super proyecto del Flamengo con 162 palos verdes desde el 2011. La diferencia es tan grande con Europa que el primero de esta tabla queda por debajo de 99 equipos en el viejo continente.