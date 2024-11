Sergio Ramos podría ser rival de Boca en la próxima Copa Sudamericana

El medio español Relevo hablaba hace algunas jornadas de un Sergio Ramos que tenía propuestas para poner rumbo a Boca Juniors. Un rumor que no es ni mucho menos nuevo, pero que vuelve a la vida en las últimas 24 horas por dos ítems claves alrededor del futuro del ex Real Madrid. Que el jugador de 38 años sea rival de los Xeneixes en la próxima Copa Sudamericana no está descartado.

“Las conversaciones entre el presidente del conjunto argentino, Juan Román Riquelme, y el futbolista, se han repetido en las últimas semanas” , dejaba caer la periodista Lorena González por Relevo para levantar las esperanzas de un fichaje galáctico para Boca y su gente. En las últimas 24 horas se han registrado dos ítems claves para entender por donde puede ir la trama. No olvidemos que en este momento los Xeneixes son equipo de la próxima Sudamericana a la espera de lo que ocurra en Copa Argentina y los choques finales del año.

Un torneo (Sudamericana) donde ahora mismo también veríamos el próximo año a Corinthians de Ramón Díaz. Un grande de América que viene haciendo fichajes de peso y donde su director ejecutivo del fútbol, Fabinho Soldado, dejó en claro que interesa el mítico ex defensor del Real Madrid: “Hay varios nombres que aparecen durante la ventana de fichajes cuando se está en ese momento importante del año. No sólo se ha hablado de Sergio Ramos, sino con muchos otros. Analizamos, y claro que tenemos que priorizar la posición. La cuestión financiera es importante y siempre vamos a hacer la mejor elección para el Timao”.

No es lo único que ha ocurrido alrededor del tema. ESPN Brasil habla de una directiva de Corinthians que incluso ya ha viajado a la capital de España para convencer a Ramos. Se cerró en dicha travesía el fichaje de Memphis Depay, más no de momento el de un Sergio que tendría igualmente jugosas ofertas de territorios como Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Por España afirman que el jugador todavía no decide su futuro y que buscó volver a casa en las horas más recientes.

“En los últimos días Sergio Ramos ha tendido la mano al Real Madrid. Se ha ofrecido al club y ha hablado con Florentino Pérez y el CEO José Ángel Sánchez con una única intención: ayudar al club si este quisiera. La entidad tiene serios problemas de lesiones y la respuesta ha sido tajante, que no está en los planes del Real Madrid. Lo han rechazado”, dejaba caer Juanfe Sanz para El Chiringuito hace algunas horas. Hablamos de la voz más cercana del programa de Josep Pedrerol a la figura de Ramos. El tiempo apremia y tanto Brasil como Argentina festejan el ‘no’ de la casa blanca del fútbol.

¿Por qué Sergio Ramos es hincha de Boca?

El camero habla de simpatía por el fútbol argentino desde que se tienen registros de sus elogios a Boca en 2021. La figura de Diego Armando Maradona, la mística de La Bombonera y Juan Román Riquelme, las patas de la historia Xeneixe que el propio Ramos ha definido que le han hecho tener cariño por el club desde el otro lado del Atlántico.

El sueldo que Boca podría darle a Sergio Ramos

Lorena González no dudó en comentar incluso las cifras que podría tener el fichaje de Sergio. 5 millones de euros anuales sería el precio puesto por el entorno del defensor español para viajar lejos de su domicilio rumbo a la capital argentina. En caso de que la operación pudiese concretarse, la periodista de Relevo niega que la familia la acompañe en su aventura por Buenos Aires. Real Madrid y Corinthians, la última hora de la trama Ramos.

