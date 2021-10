Una de las grandes noticias del fútbol este jueves, fue el alta médica que recibió Pelé, quien durante el noveno mes del año se recuperó de una cirugía en la que le extirparon un tumor en el colon. El exfutbolista salió del centro asistencial donde lo atendieron, y en redes sociales les agradeció a las personas que llevaron su salud.

De acuerdo con información del hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, lugar donde se le hicieron los procedimientos al astro, a partir de ahora continuará su proceso de recuperación en casa; eso sí, indicaron que “seguirá en quimioterapia”, aclarando que su estado de salud es estable.

Y es que ‘O Rei’ hospitalizado el pasado 31 de agosto, fecha en la cual se anunció que se le haría la intervención quirúrgica, la cual salió bien, pero al paso de los días hubo complicaciones que alarmaron a los futboleros en general, que se inquietaron por la salud del exjugador de 81 años.

De hecho, el pasado 17 de septiembre la noticia que se apoderó del mundo del balompié fue la “breve inestabilidad respiratoria” que sufrió Pelé, situación por la que fue remitido a la unidad de cuidados intermedios del centro clínico; sin embargo, su hija Kelly Nascimento, la encargada de entregar parte de tranquilidad sobre su padre.

Tras la salida del hospital, que justamente se dio este jueves y no por la puerta principal sino por otro lugar, el hombre de fútbol se pronunció en sus redes sociales como fue costumbre a lo largo de este mes de estar internado. "es verdad que ya no puedo saltar, pero, en estos últimos días, he dado puñetazos al aire más de lo normal. Estoy muy feliz de volver a mi casa. Cuando el camino es difícil, celebre cada paso de la jornada. Concéntrese en su felicidad", indicó en su cuenta de Instagram, el paulista.