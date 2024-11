Real Madrid confirma lesión de Vinícius Júnior: ¿se despide del 2024?

Real Madrid se había retirado bastante conforme del Estadio Municipal de Butarque dado que le ganó 3 a 0 al CD Leganés, se acercó al Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga (quedó a cuatro y podría quedar a uno si derrota a Valencia en el postergado de la fecha 12) y Kylian Mbappé rompió la racha de cuatro partidos sin convertir.

No obstante, el saldo no fue tan positivo como se creía. Es que este lunes 25 de noviembre confirmó, previo chequeos médicos, que Vinícius Júnior sufrió una dolencia que lo apartaría del resto del 2024. Así lo anunció en su sitio web oficial: ”Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vini Jr., por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Con este cuadro, el brasileño quedó desafectado del partido que el Real Madrid de Carlo Ancelotti debe afrontar con el Liverpool este miércoles 27 de noviembre en Anfield Road (desde las 21:00 horas de Europa Central), encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025.

Pero no sería el único compromiso en el que Vinícius Júnior brillaría por su ausencia. Según trascendidos, con suerte, podría reaparecer el 18 de diciembre en la Final de la Copa Intercontinental de Doha, con lo cual también estaría vs. Sevilla el 22 del mismo mes. Pero antes no podría jugar con: Getafe, Athletic Club de Bilbao, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano.

Vinicius Junior en el partido con Leganés.

Vinícius Júnior, por su lesión, lanzó su crítica al calendario

En medio de la polémica que expuso, principalmente, el Real Madrid mediante Florentino Pérez y Carlo Ancelotti por el exigente calendario (apuntan principalmente a la UEFA por el nuevo sistema de la Champions League y a la FIFA por la nueva Copa Intercontinental y el nuevo Mundial de Clubes), Vinícius Júnior echó más leña al fuego.

Es que el número 7 merengue culpó a la sobreexigencia por la dolencia que probablemente lo aparte del resto de los compromisos que tendrá la Casa Blanca en el 2024. ”El loco calendario… A recuperar”, escribió Vini Jr en un tuit, con el que citó su parte médico.

Las variantes que maneja Carlo Ancelotti en ofensiva para visitar al Liverpool

Vinícius Júnior se suma a la otra gran ausencia por lesión en la delantera que es Rodrygo Goes. Por lo tanto, Carlo Ancelotti debe buscarle compañero a Kylian Mbappé. La opción más viable sería la de Endrick como delantero y Mbappé de extremo izquierdo, con Jude Bellingham por detrás, algo que seguramente el italiano ensaye este martes, antes de viajar al Reino Unido.

