¿Pep Guardiola se baja de la temporada? La declaración con la que encendió las alarmas del Manchester City

El Manchester City, increíblemente, con su derrota 4 a 0 con el Tottenham el último sábado, ya suma cinco caídas consecutivas entre sus presentaciones por la Premier League, Carabao Cup y UEFA Champions League. Por lo que si Pep Guardiola no logra generar una reacción inmediata, lógicamente, se despedirá de los objetivos planteados para la temporada, que no son otros que coronarse como campeón tanto de Inglaterra como de Europa.

No obstante, con sus declaraciones más recientes, en la previa del encuentro con el Feyenoord por la quinta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones, el entrenador catalán pareciera haber reconocido que ya están fuera de la pelea por el título de Premier League (Liverpool, líder de la tabla de posiciones, ya le sacó ocho puntos de diferencia).

”Según nuestro estándar, esta será una mala temporada”, advirtió Pep Guardiola en conferencia de prensa. Y agregó: ”Venimos de lo más alto, así es que perderemos cualquier tipo de comparación. Pero eso es bonito. Merecemos paciencia, estamos defendiendo un legado que es difícil de mantener. Solo necesitamos centrarnos en el próximo partido”.

Por otro lado, no quiso adjudicarle los malos resultados a la falta de hambre de sus jugadores: ”Es fácil decir eso después de perder cinco partidos. Para mí sería fácil echar la culpa a su ambición, pero no creo que ese sea nuestro problema. Necesitamos relajarnos y mantener la mente fría a la hora de hacer los análisis, y tener en cuenta no solo las actuaciones, sino también ver si los jugadores son puntuales, si se cuidan y se preocupan por el equipo…”.

Con las cinco derrotas consecutivas, Pep Guardiola consumó la peor racha de su historia como entrenador.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, expresó que las lesiones pueden ser parte de la explicación para la cadena de derrotas: ”Esta situación es normal después de haber ganado tanto. El pasado tiene una influencia en nuestras vidas, pero seguimos siendo segundos en la Premier League. Estamos ahí. No estamos siendo lo suficientemente sólidos y regulares, pero creo que eso es porque tenemos muchas bajas. Puedes arreglártelas con una o dos, pero tenemos a muchos jugadores importantes ausentes”.

ver también FIFA hace un nuevo anuncio con el que despeja dudas sobre el Mundial de Clubes 2025

La merma en los números de Erling Haaland

Erling Haaland apenas anotó dos goles en los últimos siete partidos del Manchester City por Premier League. Y si bien está claro que el equipo lo siente, Pep Guardiola no apunta al noruego como culpable del mal momento colectivo: ”No es culpa de Haaland. Sin él tendríamos aún más problemas. Tenemos cuatro o cinco extremos, pero solo uno está disponible”.

En ese mismo sentido, añadió: ”Stones y Kovacic son los máximos goleadores después de Haaland, necesitamos que los jugadores de ataque se recuperen. Tenemos que adaptarnos para sobrevivir. Somos afortunados de tener a Haaland, siempre tiene ocasiones, y eso es lo que le pido. Marcará dos o tres goles seguidos en algún momento como solía hacerlo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega el Manchester City vs. Feyenoord?

Manchester City recibirá en el Etihad Stadium al Feyenoord este martes 26 de noviembre desde las 21:00 horas CET, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.