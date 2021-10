Una historia buen particular es la del hijo del recordado delantero Austral Cristián Montecinos, exfutbolista que tuvo a su heredero en una ciudad colombiana.

Por allá en 1995 nació en Barranquilla Joaquín Montecinos, jugador que pasa por un buen momento en Audax Italiano y que fue uno de los llamados de urgencia por parte de Martín Lasarte para los partidos de la triple fecha Eliminatoria de octubre.

Ante la baja de Eduardo Vargas, en el frente de ataque de La Roja, el seleccionador uruguayo a servicio de los Australes, decidió citar al futbolista de 25 años, quien juega en la liga local chilena y que atraviesa por un presente lleno de goles en su club; en lo que va del actual torneo ya ha anotado siete tantos.

El caso es que el futbolista vio la luz el 7 de diciembre de 1995 en Barranquilla, Colombia, la calurosa ciudad costera del norte del país Cafetero, precisamente donde ese equipo nacional juega como local. Eran los últimos días de Cristián en Junior, el club de esa ciudad, y en el que también dejó su huella.

Joaquín vivió un año más en Colombia, ya que luego de su paso por el Tiburón barranquillero, su padre fue al Deportes Tolima, un equipo del centro del país, en el cual solamente jugó una temporada. De ahí el pequeño comenzó un trasegar con su papá, reconocido por jugar en varios equipos en México, Chile, Emiratos Árabes y Qatar.

Incluso, en pasados días, El Heraldo, el periódico más importante de Barranquilla recogió sobre la posibilidad de que Joaquín jugara para Colombia, esto dijo Cristián: “Eso fue un comentario de una persona que me hizo una entrevista. Como que cambió un poco lo que yo le había contestado. Me preguntaron que si en algún momento llamaban a Joaquín de Colombia él iría, yo respondí que posiblemente. Pero en este momento Joaquín está totalmente claro en que la primera opción para él es la selección chilena, y no es por desmerecer a Colombia”.

El caso es que finalmente el futbolista cumplirá su sueño de jugar, o al menos hacer parte de la concentración del cuadro chileno que pasa por serios aprietos en lo que va de la clasificatoria mundialista, ya que ocupan la octava posición del camino a Qatar, con siete puntos y a seis del quinto que es, precisamente, Colombia.