Este sábado 27 de abril de 2024 se conoció que el histórico DT de Emelec, Gustavo Quinteros, le hizo una importante propuesta a la también leyenda de los azules y figura del fútbol ecuatoriano, Enner Valencia. Dicha oferta no ha caído del todo bien en el equipo eléctrico.

Quinteros reveló diálogo con Ruge News que tuvo una conversación con el actual delantero de Internacional para proponerle llegar a Vélez Sarsfield: “Estuve hablando hace un par de días con Enner Valencia, lo invité para que venga a jugar a Vélez y me dijo ‘todavía no pero más adelante nos vamos a volver a juntar‘”, reveló el actual DT de Vélez.

Gustavo Quinteros ya compartió con Enner Valencia en Emelec en aquel histórico título de la temporada 2013, y también en la Selección de Ecuador. El DT llegó a Vélez en esta temporada y ahora tiene al equipo peleando en las semifinales de la Copa de la Liga por el título.

La propuesta no ha terminado de caer bien en el mundo Emelec, debido a que, hace varios meses se conoció que el mítico delantero ecuatoriano buscaría cumplir su contrato con Internacional para posteriormente regresar a Ecuador y retirarse con Emelec. Una propuesta de Vélez cambiaría los planes.

Gustavo Quinteros ganó 2 campeonatos con Emelec, 1 con Enner Valencia. (Foto: El Universo)

Por otro lado, también podrían juntarse en Emelec, puesto que, a inicios de 2023 el histórico DT sonó para regresar al equipo azul y la posibilidad siempre ha estado sobre la mesa. No se descarta que un futuro cercano, la directiva vaya nuevamente a buscarlo.

¿Hasta cuándo tienen contrato Enner Valencia con Internacional y Gustavo Quinteros con Vélez?

Enner Valencia es considerado una pieza clave en Internacional en esta temporada y uno de los líderes del proyecto para estos años. El delantero de la Selección de Ecuador tiene contrato hasta 2026. Por su parte, Gustavo Quinteros tien contrato con Vélez Sarsfield hasta finales de 2024.

Gustavo Quinteros no dirigiría a Barcelona SC

En la misma entrevista con Ruge News, Gustavo Quinteros fue consultado por la posibilidad de dirigir a Barcelona SC. El DT no dudó y reveló que por respeto al equipo azul con el cual fue campeón no llegaría al ‘Ídolo’. “Barcelona es un grande, pero no iría por respeto a Emelec”.