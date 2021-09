De cara al próximo fin de semana, UFC tendrá un UFC Fight Night en el cual estará contando con lo que es la pelea estelar entre luchadores de categoría de peso semipesado como lo son Anthony Smith y Ryan Spann, con fecha de disputa para el sábado 18 de septiembre desde el UFC Apex de Nueva York. Pasando a lo que es la emisión del mismo, se puede mirar el evento EN VIVO y EN DIRECTO por STAR Plus hacia toda Latinoamérica, ESPN + en Estados Unidos, pero se puede seguir vía ONLINE por UFC Fight Pass en cualquier país.

Nos metemos en la realidad de los peleadores estelares, donde hay que decir que Anthony Smith es un hombre de Corpus Christi que actualmente ostenta un récord de 35 victorias en las 51 peleas que disputó desde su comienzo en la categoría el 29 de febrero de 2008. Además, el estadounidense acumula dos triunfos consecutivos hasta el momento. Fue la lucha ante el australiano Jimmy Crute, efectuado el 24 de abril de 2021, la última disputa que lo tuvo como protagonista y el cual se definió por Knockout Técnico por parada médica.

Mientras que su oponente, Ryan Spann, es el hombre de Memphis que ostenta 19 triunfos con seis caídas en las 25 peleas llevadas a cabo hasta el momento desde que comenzó su etapa en MMA el 16 de febrero de 2013. Ahora bien, el estadounidense no ve acción desde el 13 de marzo de 2021, cuando se impusó frente al ruso Misha Cirkunov también por Knockout Técnico pero por los puñetazos aplicados.

La cartelera completa del UFC Fight Night del 18 de septiembre

Estelares

Peso Semipesado: Anthony Smith vs. Ryan Spann

Peso Semipesado: Ion Cuțelaba vs. Devin Clark

Peso Mosca Femenino: Ariane Lipski vs. Mandy Böhm

Peso Ligero: Arman Tsarukyan vs. Christos Giagos

Peso Medio: Joaquin Buckley vs. Antônio Arroyo

Preliminares

Peso Semipesado: Mike Rodríguez vs. Tafon Nchukwi

Peso Gallo Femenino: Pannie Kianzad vs. Raquel Pennington

Peso Gallo: Nate Maness vs. Tony Gravely

Peso Ligero: Dakota Bush vs. Zhu Rong

Peso Gallo: Montel Jackson vs. JP Buys

Peso Mosca Femenino: Erin Blanchfield vs. Sarah Alpar

Peso Welter: Impa Kasanganay vs. Carlston Harris

Peso Gallo: Gustavo Lopez vs. Heili Alateng

Peso Mosca Femenino: Emily Whitmire vs. Hannah Goldy

Anthony Smith vs. Ryan Spann: ¿cuándo y a qué hora pelean en el UFC Fight Night 192?

El combate Anthony Smith vs. Ryan Spann se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre desde el UFC APEX que reside en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario por país

Preliminares

Argentina: 17:00

Bolivia: 16:00

Brasil: 17:00

Chile: 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Estados Unidos: 13:00 PT y 16:00 ET

España: 22:00

México: 15:00

Paraguay: 16:00

Perú: 15:00

Uruguay: 17:00

Venezuela: 16:00

Estelares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Anthony Smith vs. Ryan Spann: ¿dónde ver la pelea por el UFC Fight Night 192?

