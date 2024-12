El momento actual del Manchester City era impensado hasta hace un poco más de un mes y medio, puesto que hasta el 30 de octubre era líder en la tabla de posiciones de la Premier League, ocupaba uno de los primeros lugares de la clasificación de la Fase de Liga de la Champions League y competía todavía en la Carabao Cup.

No obstante, desde su derrota con el Tottenham en la fecha señalada anteriormente, sumó 9 derrotas, dos empates y una sola victoria en 12 partidos, lo que se traduce en: eliminación de la Carabao Cup, incertidumbre en su presencia en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Europa y un retroceso hasta el sexto puesto en la tabla de la liga inglesa.

Con este presente irregular, Jack Grealish optó por agradecer el apoyo que de igual modo los hinchas del Manchester City sostienen con el equipo que comanda Pep Guardiola, incluso este sábado, jornada en la que cayeron 2 a 1 con el Aston Villa en el Villa Park por la fecha 17 de la Premier League.

”Volveremos a ser nosotros. Gracias por el gran apoyo de hoy”, escribió el delantero del elenco ciudadano en una de sus historias de su cuenta de Instagram, luego de la caída que los dejó estancados en 27 unidades (quedó a 9 del líder Liverpool).

Jack Grealish hace más de un año que no marca un gol por Premier League

Está claro que la mala racha del Manchester City se debe al bajo rendimiento de sus futbolistas. Tal es el caso de Jack Grealish que anotó uno de los goles del 2 a 2 con el Crystal Palace del 16 de diciembre de 2023 y desde entonces, por Premier League, nunca más volvió a convertir. Es decir, hace más de un año que no anota goles para el Manchester City.

Erling Haaland ya no es el mismo

Otro de los que tampoco puede alzar cabeza es Erling Haaland, quien marcó solo tres goles en los últimos 12 partidos del Manchester City por la Premier League. El delantero noruego anotó en la victoria 1 a 0 sobre el Southampton, en la derrota 2 a 1 con el Brighton y en empate 2 a 2 con el Crystal Palace.

Al respecto, tras la caída con el Aston Villa, en charla con TNT Sports, comentó: “Por supuesto, estamos decepcionados, no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno por mi parte. Tenemos que continuar, tenemos que creer y tenemos que seguir trabajando duro. Primero me estoy mirando a mí mismo, no he estado haciendo las cosas lo suficientemente bien, no he estado marcando mis oportunidades. Tengo que hacerlo mejor, no he sido lo suficientemente bueno”.

