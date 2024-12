Julián Álvarez desvela el mensaje de Simeone que le convenció de dejar a Guardiola y Manchester City

Atlético Madrid festeja una victoria en Barcelona que permite soñar en grande por LaLiga. Los Colchoneros se han convertido en animadores de un certamen marcado por los goles como ascenso de Julián Álvarez en las filas de Diego Pablo Simeone. El ex River Plate desvela el mensaje que le dio el Cholo y que le convenció de dejar a tanto Pep Guardiola como Manchester City en verano por sumas cercanas a los 70 millones de euros. ¿Dardo al catalán?

“Simeone me dijo que aquí encontraría mi mejor versión…Me decía que le podía dar una mano muy grande al club, que iba a tener el espacio y la oportunidad. Yo le decía que quería estar en un lugar en el que me den ese espacio para para intentar lograr mi mejor versión como futbolista. Y bueno, vi la posibilidad en el Atlético de Madrid gracias a lo que he hablado con ellos. Hasta ahora las cosas vienen saliendo bien, veremos qué pasa en el futuro”, confesaba Julián Álvarez en una entrevista con MARCA donde aseguró que igualmente hubo intereses de gigantes de Francia como PSG en sus servicios. Encontrar un rol primario, clave para La Araña.

Julián Álvarez venía de Inglaterra. También de ganar todo con Guardiola y de incluso sumar meses con varias titularidades. Pero algo faltaba. El argentino habla de cuestiones tanto deportivas como emocionales que tras 24 meses en el Etihad marcaron el momento idóneo del divorcio: “Bueno, la decisión fue un poco por lo que decía. Sentí a través de lo que me dijeron que me daban ese espacio, ese cariño. También veía la ilusión de la gente. Me hacían sentir muy querido. Además, por los argentinos que ya estaban acá, por conocer el idioma, por ser un país un poco más parecido a lo que es Argentina en comparación con Francia o Inglaterra… Son pequeñas cosas, pero que van sumando a la hora de que uno tenga de que tomar una decisión”.

De momento Julián Álvarez justifica la inversión. Atlético Madrid termina el año como líder de LaLiga por primera vez en casi 4 años con 41 unidades. Todo esto con una diferencia de gol de +21 que permite soñar en grande. Los 12 tantos y 2 asistencias de La Araña en 26 partidos hablan de un ascenso puertas adentro de un equipo que acumula hasta 12 victorias de manera consecutiva y que podría superar la mejor racha del Cholo en Madrid en enero (13 ganados sin interrupciones). El ex River Plate no duda que acertó en su decisión, así como que algo faltaba en Manchester.

“Vine no solo para ahora, para el presente, sino también pensando en el futuro del Atlético de Madrid. Que sí, que podía ser un jugador que le aportara eso al club y eso también fue muy importante para mí. Que a la hora de tomar la decisión te digan este tipo de cosas en un club tan importante a uno lo llena de orgullo. Sentirse querido, que te pidan, que te quieran… Eso a uno le hace muy feliz, la hace sentirse así también querido. Obviamente que llegar a un lugar con gente que ya conoces y donde hay varios argentinos también ayuda mucho. Y bueno, fue también parte clave tomar esa decisión”,más reflexiones de un Julián Álvarez que a sus 24 años vuelve a sonreír y sentirse importante en un Atlético Madrid donde los mensajes del Cholo en verano empezaron a marcar todo. El resto como dicen por ahí es historia.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

102 partidos alcanzó a acumular la ex joya de River en el campeón de la Premier League. Hasta 36 goles y 17 asistencias componen un paso por la entidad donde Julián Álvarez ganó dos títulos de liga, una FA Cup, un Mundial de Clubes, otra Supercopa de Europa y la Champions del 2023.

El calendario de enero para Julián Álvarez

Todo arrancará el 4 de enero frente al Marbella como visitante en la Copa del Rey. A la espera de saber si se avanza o no el torneo, Julián Álvarez y Atlético tendrán compromisos de LaLiga en el primer mes del año ante Osasuna y Villarreal en casa. Se visitará también a Leganés a las afueras de Madrid. Viajar a Leverkusen por la Champions League para terminar la primera fase del certamen en Salzburgo, lo que le aguarda a La Araña en este inicio de campaña.

