La Federación Peruana de Fútbol empezó la búsqueda para encontrar al sustituto de Jorge Fossati, luego que se haga oficial que no será más el técnico de la Selección Peruana. Sabiendo que hay varios nombres que empiezan a sonar para sustituir al estratega uruguayo, los más apuntados son Tiago Nunes, Roberto Mosquera, Nolberto Solano, Guillermo del Solar y José Pékerman.

En esa danza de nombre que empiezan a tomar fuerza para reemplazar a Jorge Fossati, uno de los candidatos habló y, para sorpresa de todos, rechazó dirigir a la Selección Peruana. No esperando ese tipo de comentarios, las frases rápidamente se hicieron viral, pero el mencionado explicó su situación.

¿Quién será el reemplazo de Jorge Fossati?

Se trata de Nolberto Solano, exasistente de Ricardo Gareca y actual entrenador de fútbol. El también exjugador de la Selección Peruana, en charla con RPP Deportes, dejó muy en claro que no tomaría ahora mismo la dirección técnica de Perú: “Todo es posible. Esto es fútbol. Si tuviera una varita mágica, no tomaría el cargo ahora porque espero hacerlo de acá a cinco años, no antes”.

Explayándose en su comentario, Nolberto Solano también habló sobre por qué ahora no sería técnico de Perú: “La Selección es el honor más grande para cualquier entrenador. Uno entiende las responsabilidades, sabe lo importante que es este momento y lo duro que puede ser. Puede ser un punto de partida positivo o, dependiendo del resultado, algo complicado”.

Solano cuando jugaba en Newcastle. (Foto: IMAGO)

Siguiendo con su comentario, también reveló que por ahora nadie de la Federación Peruana de Fútbol lo ha llamado y, tras sus palabras, duda que le propongan a la Selección Peruana: “Nadie me ha llamado de la Federación, y creo que todos están comenzando a adivinar nombres. Yo tengo un compromiso con el club Santos de Nazca, de la Liga 2, para el próximo año”.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 166 mil dólares mensuales, en promedio. Recordando que es un sueldo superior al que recibía en Universitario, el técnico firmó hasta fines del 2025, aproximadamente.

¿Cuánto debe pagarle Perú a Jorge Fossati?

Jorge Fossati espera cobrar no menos de dos millones de dólares para dejar de ser entrenador de la Selección Peruana, aproximadamente. Ganando 166 mil dólares en promedio, se tendría que calcular por todo el tiempo que le resta de contrato para que pueda irse.

