El surrealista porcentaje de chances de ganar la Premier League que le dan al Manchester City tras la derrota ante Aston Villa de Dibu Martínez

Una victoria en 12 partidos. Si se levanta un Manchester City en absoluta crisis por la Premier League de Inglaterra. La última caída frente al Aston Villa de Dibu Martínez justifica el estado de alarma en el equipo de Pep Guardiola cuando nos acercamos a los últimos compases de un 2024 que se ha convertido en una auténtica pesadilla para el catalán. Este es el surrealista porcentaje de chances de ganar el título que le entregan ahora mismo al equipo del Etihad.

El superordenador de Opta, principal base de datos de la mejor liga del planeta, asegura que en este momento Manchester City solamente cuenta con un 0,6% de chances de levantar su quinto título de la Premier League. La marca absolutamente distante si la comparamos con los porcentajes que dicho ente otorgaba al equipo de Guardiola 12, 24 o 36 meses atrás. Diversos motivos se unen para entender por qué el Liverpool se ha convertido en el conjunto más regular de la presente temporada, así como la caída de un gigante que de no ser por la victoria frente al Nottingham Forest, no sabría lo que es conseguir 3 puntos desde hace casi 50 días.

“Hay más razones, por supuesto. Concedemos los goles que no concedimos en el pasado, no marcamos los goles que marcamos en el pasado. El fútbol no es solo una razón. Hay muchos pequeños factores…Hemos batido todos los récords, ahora empezamos a batir otros récords en el otro lado. Esa es la verdad…”, reflexionaba el propio Guardiola luego de una derrota en Villa Park donde solamente el tanto de Phil Foden decoró un encuentro que pudo haber terminado en goleada en contra. Se buscan soluciones y a la espera de saber qué ocurrirá en el mercado de fichajes, Pep no duda tanto él como cada uno de sus hombres se encuentra en deuda.

¿Qué porcentaje se le da a los otros equipos en la lucha por la Premier? Opta entrega el Liverpool hasta un 81,4% de posibilidades de levantar el título a finales de temporada. Chelsea, segundo en la tabla general, apenas llega al 6,5%. Sorpréndelo de un Arsenal que pese a encontrarse tercero en la clasificación, llega al 11,6% de cara a convertirse en el conjunto con más chances por detrás de los de Arne Slot. Forest y Aston Villa, revelaciones de lo que vamos de liga, ni siquiera superan para el superordenador el 0,01% de chances.

La temporada del Manchester City se ha convertido en una auténtica pesadilla. Las 9 derrotas a lo largo de los últimos 12 partidos entre todas las competiciones disputadas hacen que el equipo de Guardiola acumule el mismo número de caídas que a lo largo de sus últimos 106 partidos previos al inicio de esta racha. Hablamos de números surrealistas para la carrera del catalán y que poco o nada tienen que ver con la regularidad que ha mostrado desde que empezase todo allá por el verano del 2008 en Barcelona. Hay tiempo para corregir, pero lo cierto es que ya Liverpool, con un partido menos, se encuentra a un total de 12 unidades de diferencia.

Haaland, muy autocrítico con su presente en Manchester City

“Por supuesto, estamos decepcionados, no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno por mi parte…Tenemos que seguir. Primero me estoy fijando en mí mismo. No he estado haciendo las cosas lo suficientemente bien, no he estado marcando mis oportunidades. Tengo que hacerlo mejor, no he estado lo suficientemente bien”, dejaba caer en noruego luego de la derrota en Birmingham para sumarse las declaraciones de su entrenador. El bajón general del equipo también se explica desde cómo por primera vez en casi 27 meses no se encuentra en el primer lugar de la tabla de goleadores del certamen. Mohamed Salah con 15 manda.

Jhon Durán, el delantero más eficaz de la Premier

El ariete colombiano abriría la cuenta ante el Manchester City. Todo ello para llegar a su gol número 12 de la temporada y el séptimo en una Premier League donde a nadie le cuesta menos minutos anotar. Cada tanto de Jhon Durán se da en promedio, cada 80 minutos de competición en la mejor Liga del planeta. Sus otros 3 goles por Champions y un doblete por la EFL Cup completan todo.

