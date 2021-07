La natación estadounidense siempre es candidata a medalla, pero un nombre ha emergido en el último tiempo como el principal candidato para adueñarse de cuanta prueba se le cruce en el camino. Caeleb Dressel está llamado a ser el heredero de Michael Phelps y los Juegos Olímpicos de Tokio es su gran oportunidad para demostrarlo.

Por lo pronto, Dressel ya arrancó con el pie derecho en la pileta olímpica este martes con las pruebas eliminatorias de los 100 metros libres. Si bien terminó en el segundo lugar en la general (primero fue el italiano Thomas Ceccon), sin dudas, competirá de igual a igual en la final donde apunta a adueñarse de la competencia.

Antes de volver a la pileta olímpica, Dressel tuvo una entrevista con L'Equipe donde sorprendió al hablar de su trabajo y su estrategia para ser uno de los mejores de la natación actualmente. Su secreto para ser comparado con leyendas de la disciplina como Michael Phelps o Ian Thorpe va más allá de lo que ocurre en el agua.

Michael Phelps, junto a Caeleb Dressel en Río 2016 (Foto: Getty)

"El trabajo en la piscina está cerca del límite y ahora lo hacemos en otro sentido. En el estudio del sueño y el no estar pendiente del móvil. Ya sólo miro 15 minutos al día Instagram y he desinstalado al mismo tiempo Twitter, Facebook y Snapchat", confesó el nadador de tan sólo 24 años. Así, deja un lado el teléfono celular y las redes sociales para apuntar su cabeza a la competencia y ser de los mejores.

¿Qué opina Dressel de la comparación con Michael Phelps?

Respecto a la comparación que muchos le hacen con Michael Phelps, Dressel opinó: "Entiendo que la gente me quiera comparar a Phelps porque estamos en un mundo de comparaciones, pero esos juicios para mí son irrelevantes. No estoy poniéndome al nivel de LeBron (James), pero a él le ocurre lo mismo con Jordan. Y yo enciendo la tele para verle a él. Me da igual si es mejor que (Michael) Jordan o no. Es increíble lo que hace. ¿Qué más da si es o no mejor?".