Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca, y las selecciones de básquet juegan sus partidos amistosos de preparación. La Selección de Australia femenina es una de las que llega con el podio en la mira. Sin embargo, deberán afrontar el campeonato en Tokio 2020 sin la pívot de Las Vegas Aces (WNBA), Liz Cambage.

La presencia de Liz Cambage en los Juegos Olímpicos había estado en duda durante los últimos días debido a varios incidentes. La pívot australiana perdió los papeles en el amistoso ante Nigeria, llegando a la agresión física con una rival. Esta además había incumplido con las medidas sanitarias de las Opals. También había amenazado a las autoridades deportivas de su país con no viajar a Tokio por no incluir atletas negros en sus anuncios publicitarios.

Comunicado de Liz Cambage

Cambage publicó un comunicado por medio de sus redes sociales anunciando su salida de la concentración australiana. "Cualquiera que me conozca sabe que uno de mis mayores sueños es ganar una medalla de oro olímpica con las Opals. Cada atleta que compite en los Juegos Olímpicos debe estar en su apogeo mental y físico, y en este momento estoy muy lejos de donde quiero y necesito estar".

La jugadora reconoció que su salud mental le impide participar en Tokio 2020. "No es ningún secreto que en el pasado he luchado con mi salud mental y recientemente he estado realmente preocupada por ir a unos Juegos Olímpicos de ‘burbujas’. Sin familia. Sin amigos. No hay fans. No hay sistema de apoyo fuera de mi equipo. Es honestamente aterrador para mí. El mes pasado he estado teniendo ataques de pánico, sin dormir ni comer".

Fuente: Twitter Oficial Liz Cambage (@ecambage)

"Me rompe el corazón anunciar que me retiro de los Juegos Olímpicos, pero creo que es lo mejor para el equipo y para mí misma" agregó la jugadora de Las Vegas Aces. Esta es, sin duda, una baja importante para Australia. Liz Cambage es una pieza fundamental del plantel, siendo una de las más experimentadas con 3 apariciones en el WNBA All-Star, manteniendo el récord absoluto de 53 puntos en la liga femenina norteamericana, y siendo medallista de bronce en Londres 2012.