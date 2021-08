Futbolista canadiense se convierte en la primera medallista de oro no binaria en la historia de los Juegos Olímpicos.

Quinn: la primera campeona no binaria en la historia de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos siguen dejando datos llamativos en sus últimas horas de actividad. Este viernes 6 de agosto la Selección de Canadá se consagró campeona en el torneo de fútbol femenino de Tokio 2020, imponiéndose a su similar de Suecia. Una de las piezas del plantel norteamericano que se alzó con la medalla de oro fue Quinn, futbolista trans no binaria.

Quinn es la primera persona sin identidad de género determinada que consigue una medalla de los Juegos Olímpicos. La futbolista ha sido, desde su paso por las subdivisiones de la Selección de Canadá, una de las principales piezas del combinado femenino. Esta anunció a finales de 2020 por medio de su cuenta en Instagram que se identificaba como persona trans no binaria.

"Quiero ser visible para la gente que no ve a personas como ellos en su feed. Sé que esto me salvó la vida hace años. Quiero desafiar a la gente a que sean mejores aliados" dijo por medio de las redes sociales en septiembre de 2020, anunciando públicamente que no se identificaba como hombre o mujer.

Cabe destacar que, luego de las reformas establecidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) previo a Río 2016, el único requisito para participar en modalidades femeninas de los Juegos Olímpicos (además del mérito deportivo) es haber mantenido los niveles de testosterona por debajo de 10nmol/L durante un año. Ya no es requisito someterse a una operación genital en caso de transiciones. No obstante Quinn, al ser biológicamente chica, no tuvo que atravesar ningún proceso hormonal.

Medalla de oro

Quinn se subió a lo alto del podio con la Selección de Canadá de fútbol femenino luego de vencer a Suecia en la tanda de penales. La futbolista ya había sido medallista de bronce en Río 2016, antes de anunciar su transición. Ahora se convierte en la primera persona no binaria en llevarse la medalla dorada de los Juegos Olímpicos.