El presidente volvió a referirse a la situación del argentino, quien sigue siendo jugador libre luego de casi dos semanas y todavía no ha dado indicios sobre su futuro.

13 días han pasado desde que Lionel Andrés Messi terminase su vínculo con Barcelona. El argentino vive sus primeros momentos cómo Rey de América a la espera de lo que pueda hacer el club para ficharle cuanto antes. Con toda la junta directiva trabajando de manera incesante, Joan Laporta atendió a los medios para contar la última hora del 10.

"La renovación progresa adecuadamente. Lo que sí es cierto es que estamos muy felices por él. Todos los culés, todo el Barça, toda Cataluña y creo que todo el mundo del fútbol está feliz porque Messi haya conseguido la Copa América. Además se lo merecía", declaraba el mandamás a la agencia EFE al ser consultado por la situación de Messi y cómo hará el club para no perderle de manera definitiva.

Recordemos que Barcelona necesita liberar buena parte de la masa salarial de la primera plantilla. Una que según Jaume Giró, ex mano derecha de Laporta, compone hasta el 70% del presupuesto del club. Las ventas de Griezmann o Coutinho serán claves para evitar que el tiempo pase y Messi acabe dejando el club de sus amores para siempre.

Producto de su dura situación económica, la institución está obligado a no sobrepasar los 347 millones en pagos de salarios a sus jugadores. LaLiga le ha negado ayudas financieras y si Barcelona no vende a alguno de sus grandes activos, tendrá imposible poder ofrecerle un nuevo contrato a un Messi que recordemos, tiene que fichar y no renovar por el equipo de la Ciudad Condal.

Laporta, un argentino más

El primer título de Lionel con la selección dejó celebraciones en todo el planeta. Desde China hasta Europa celebraron una consagración de la que el presidente del Barcelona no quiso quedarse por fuera. Halagos para Messi y Agüero, los dos argentinos que espera tener en su plantel para la próxima campaña.

"Me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite. Leo y sus compañeros, evidentemente, también por Sergio Agüero. Y también por la familia de Leo, por Argentina, por el Barça, que es reconocido, es admirado y querido por tener este vínculo con Leo", finalizaba el presidente.