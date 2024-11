Otra decisión de Didier Deschamps que profundiza la grieta entre Kylian Mbappé y la Selección de Francia

La Selección de Francia, sin Kylian Mbappé, ganó tres de sus últimos cuatro compromisos. De esa manera, se quedó con el primer puesto del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League 2024/2025, desplazando al segundo puesto a Italia (rival al que venció por 3 a 1 en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro en la última fecha).

No obstante, aunque en cuanto a resultados se logró estabilizar después de la derrota en la Semifinal de la Euro de Alemania con España, la crisis sigue sobrevolando por el espacio aéreo del combinado encabezado por Didier Deschamps, por las cuestiones todavía sin resolver con el delantero del Real Madrid.

Es que en Francia todavía no superan la actitud de Kylian Mbappé, sobre todo, por lo que fue su ausencia en los partidos de octubre. Aquella vez alegó una lesión en el bíceps femoral. Aún así, jugó con el Real Madrid y mientras sus compañeros jugaban frente a Israel se lo vio en Estocolmo disfrutando de unos días libres con amigos, algo que no fue visto para nada bien por el público galo.

Encima, para lo que fue la fecha FIFA de noviembre, a pesar de que Didier Deschamps comentó en conferencia de prensa que fue una decisión suya, en los medios franceses trascendió que se debió a un pedido de Mbappé de no ser citado en partidos que no fueran relevantes, más allá de otros rumores que también circularon y que apuntaron a que deseaba mantenerse centrado en el Real Madrid, en donde no está registrando los números que se esperaban en el inicio de la temporada.

La publicación de L’Equipe sobre la idea de Deschamps de replantear la capitanía de Mbappé.

Pero la controversia no termina ahí. Ahora, ya con vistas a lo que será el próximo llamado en marzo, para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League, Didier Deschamps, conforme a un reporte de L’Equipe de este martes 19 de noviembre, estaría evaluando quitarle la capitanía a Kylian Mbappé. De hecho, el medio citado describe que la idea del entrenador es la de debatir esta cuestión con el propio protagonista.

Didier Deschamps considera que la capitanía le genera mayor presión a Kylian Mbappé

Didier Deschamps, siempre con base en la información de L’Equipe, empezó a ver que haberlo designado como capitán tras el retiro de Hugo Lloris le generó mayor presión a Kylian Mbappé. Toda esta situación que se vivió entre octubre y noviembre hubiese acumulado menos críticas desde Francia de no portar el brazalete, más allá de ser la máximo figura del deporte del país galo en el último tiempo.

¿Contra quién jugará Francia los Cuartos de Final de la UEFA Nations League?

La Selección de Francia develará su rival en los Cuartos de Final de la Nations League 2024/2025 este viernes 22 de noviembre con el sorteo que realizará la UEFA en Nyon desde las 12 horas CET. Le puede tocar Croacia, Países Bajos o Dinamarca. Será una instancia a partidos ida y vuelta que se llevarán a cabo entre el 20 y 25 de marzo. Por cierto, podría ser el regreso de Kylian Mbappé con Les Blues.

