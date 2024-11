Lionel Scaloni evidenció la predisposición del Atlético de Madrid para ceder sus jugadores a la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina dejó en claro que el Atlético de Madrid no pone oposición alguna para soltar a los futbolistas argentinos para la fecha FIFA.

Si bien es cierto que los clubes no pueden oponerse a la citación de sus jugadores en fecha FIFA, el caso del Atlético de Madrid con la Selección Argentina es uno de los más atípicos. Es que en su plantel cuenta con por lo menos cinco futbolistas que son habitualmente convocados por Lionel Scaloni. Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso (fue el único al que no llamaron para la fecha FIFA de noviembre), además de Ángel Correa que ya no forma parte del combinado albiceleste.

Sí, es cierto, no son los únicos con tantos llamados desde una misma institución. Por ejemplo , en Europa, hay otros casos de equipos y combinados nacionales que prácticamente comparten gran parte de sus planteles, como lo es el Bayern Munich con el equipo mayor representativo de Alemania .

No obstante, el elenco teutón no padece tanto desgaste de sus jugadores como sí lo sufre el Atlético de Madrid, puesto que los casos mencionados no solo que deben cruzar el Océano Atlántico en cada ocasión que son requeridos, sino que los vuelos entre países en Sudamérica -dado que en las doble fecha FIFA se juega uno de local y otro de visitante- pueden ser bastante más prolongados de lo que son en Europa.

Aún así, Lionel Scaloni dejó en evidencia que en ningún momento recibió algún tipo de objeción por parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, sino que, por el contrario, están a gusto de que sus integrantes luzcan la camiseta de la Selección Argentina. Claro, es que Diego Simeone y sus colaboradores, Nelson Vivas y Gustavo López, saben bien lo que es vestir la celeste y blanca.

Publicidad

Publicidad

”No recibí negativas de ninguno y en el caso de Giuliano (Simeone), menos todavía, porque su papá estará contento y hemos hablado con Gustavo López que sabe lo que es para un chico jugar con esta camiseta. Nos enorgullece que quieran venir”, comentó en conferencia de prensa el estratega campeón del mundo en relación con el Atlético de Madrid y el hijo del Cholo.

ver también Marcelo Bielsa chicaneó a Colombia tras el triunfo agónico en Montevideo

Lionel Scaloni explicó por qué llamó a Giuliano Simeone en lugar de Nahuel Molina

Nahuel Molina debió abandonar la concentración de la Selección Argentina por una molestia muscular que sintió en el partido con Paraguay en el Defensores del Chaco el último jueves 14 de noviembre. En su lugar, el que viajó fue Giuliano Simeone, generando así dudas en el opinión pública, dado que Molina es lateral y Giuliano más bien un extremo.

Al respecto, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Perú de este martes 19, explicó: ”La llamada de Giuliano, en principio, estaba para que lo llamemos directamente. Puede jugar tanto por derecha como por izquierda, puede jugar como carrilero. Es un jugador que nos puede aportar por los laterales. Buscamos un jugador que nos ayude no solo en lo defensivo, sino en la parte de los costados en caso de que tengamos algún problema en esas zonas. Es un jugador que nos puede ayudar”.

Publicidad