El Barcelona vs Real Madrid más reñido de la historia: Todos los detalles del primer ‘Clásico’ post Messi y Ramos

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras el domingo 24 de octubre en el Camp Nou por la fecha 14 de La Liga de España para protagonizar uno de los eventos deportivos más esperados del año. Será la primera edición de ‘El Clásico’ sin las presencias estelares de Lionel Messi y Sergio Ramos, hoy compañeros en el París Saint Germain después de haber sido rivales durante años.

A pesar de estas fuertes ausencias, este será un duelo al que le sobrará emoción, ya que podría ser determinante para el futuro de cualquiera de los dos equipos, en especial para sus técnicos. Ronald Koeman llega resistido por todo el mundo Barcelona luego de una seguidilla de malos resultados, y una derrota ante la Casa Blanca podría terminar en su destitución. Carlo Ancelotti, por otro lado, parece tener un poco más de crédito, aunque la impactante caída en el Santiago Bernabéu frente al FC Sheriff por la UEFA Champions League dejó muchas dudas.

Por todos estos condimentos y más, este duelo entre Barcelona y Real Madrid se vuelve imperdible, y promete ser uno de los más reñidos de la historia.

25. Barcelona vs Real Madrid: Historial

Real Madrid y Barcelona disputaron un total de 245 partidos. El Merengue lidera el historial con 98 triunfos; en tanto que el Barça obtuvo la victoria en 96 ocasiones. En 52 encuentros terminaron repartiéndose los puntos.

En cuanto a la cantidad de goles, se han convertido un total de 807 tantos. El Real Madrid también mantiene una ventaja con 409 sobre los 398 que anotó el Barcelona en la historia del partido más importante de España.

24. Cómo llegan Barcelona y Real Madrid

Las realidades de Blaugranas y Merengues son bien distintas. Por su parte, el Barcelona llega a este clásico liguero bastante relegado de los primeros puestos, tanto que hoy estaría afuera de la clasificación a las competencias europeas. Memphis Depay es la carta con la que los dirigidos por Ronald Koeman intentarán levantar la moral y quedarse con ‘El Clásico’. Para el futuro del entrenador holandés, una derrota puede ser determinante.

Por su parte, el Real Madrid arribará al Camp Nou como uno de los protagonistas de La Liga, y con su figura, Karim Benzema, en estado de gracia luego de obtener la Nations League con Francia. A diferencia de su rival, Carlo Ancelotti, cuenta con muchísimo mayor crédito para soportar cualquier resultado adverso.

23. Último Clásico de la era pre Messi y Cristiano

Para remontarse al último clásico sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo involucrados directamente con ambos equipos, al menos no profesionalmente, hay que irse hasta el año 2003. Aquella temporada de La Liga la ganó el Real Madrid de los galácticos Zinedine Zidane, Ronaldo, Raúl, y Roberto Carlos, entre otros.

Aquel partido de la fecha 30 de esa Liga fue empate 1-1, por los goles de Ronaldo, a los 15 minutos, y de Luis Enrique, quien puso la igualdad definitiva a los 30 también de la primera parte. Ya en la siguiente temporada, Lionel Messi jugaría su primer Clásico.

22. Los futbolistas que aportaron a las distintas selecciones

Por el lado del Barcelona, este año fueron convocados con regularidad en sus selecciones: Marc Ter Stegen (Alemania), Ronald Araujo (Uruguay), Eric García (España), Sergiño Dest (Estados Unidos), Sergio Busquets (España), Frenkie de Jong (Holanda), Memphis Depay (Holanda) y Martin Braithwaite (Dinamarca). Los casos de Luuk de Jong (Holanda) y Sergio Agüero (Argentina) son particulares, dado que por lesiones no pudieron estar en algunas citaciones.

Por el lado del Real Madrid: Thibait Courtois (Bélgica), David Alaba (Austria), Eder Militao (Brasil), Federico Valverde (Uruguay), Casemiro (Brasil), Luka Modrić (Croacia), Karim Benzema (Francia) y Eden Hazard (Bélgica).

21. Historial en el Camp Nou

Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en 117 oportunidades en el Camp Nou. Allí, el local se quedó con la victoria en 61 duelos, empataron 26 veces y el visitante se retiró victorioso en 30 encuentros.

De los 61 triunfos del Barcelona ante el Real Madrid en su estadio, 50 corresponden a partidos de La Liga. En tanto que el Merengue se quedó con ‘El Clásico’ en 21 cotejos y terminaron empatando en 20 ocasiones.

¿Cómo saldrá el próximo encuentro en el Camp Nou?

20. Messi y Ramos comparten el récord de presencias

Lionel Messi y Sergio Ramos, actuales futbolistas del París Saint Germain (impensado hace unos meses), ostentan el récord de presencias en ‘El Clásico’. Ambos jugadores disputaron el partido más importante de España en 45 oportunidades.

Messi alcanzó el récord del zaguero central español en el último duelo ante los Merengues, aprovechando la ausencia de su ahora compañero de equipo en el PSG. Ese día fue derrota del Barcelona por 2-1, pero en lo personal al argentino le sirvió para alcanzar el récord no sólo de Ramos en la historia del Clásico, sino también el de su amigo Xavi Hernández, con 29 presencias por partidos de La Liga.

19. Cómo le fue al Barcelona sin Messi

Por más extraño que parezca, al Barcelona no le fue para nada mal sin Messi en cancha en los clásicos, ya que las dos últimas oportunidades en las que faltó el astro argentino, el Blaugrana terminó goleando.

En la temporada 2015-2016, el astro argentino no pudo estar presente en el Bernabéu por su lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Ese día el Barcelona goleó 4-0 al Madrid con soberbias actuaciones de Neymar Jr., Luis Suárez y Andrés Iniesta. La Pulga ingresó en el segundo tiempo, pero con la historia ya resuelta. Luego, en la temporada 2017-2018, Messi volvió a perderse ‘El Clásico’ por lesión, pero el Barcelona pareció no extrañarlo, ya que goleó 5-1. La última vez que la nueva estrella del PSG no arrancó un clásico fue en la Copa del Rey 2018-2019, cuando ingresó desde el banco en el duelo de ida, el cual finalizó 1-1. En la vuelta, el Barça goleó 3-0 y accedió a la final.

18. Cómo le fue al Real Madrid sin Sergio Ramos

El Real Madrid vio partir en el último mercado de pases a uno de sus principales referentes: Sergio Ramos. Líder y ganador, el central ya no mostraba su mejor versión en el pasado inmediato y por eso Florentino Pérez desistió de renovarle el vínculo. La historia terminó con su llegada al PSG de Francia.

Al Merengue no le fue para nada mal sin Ramos. Y el antecedente más reciente es el del último clásico por La Liga: fue victoria 2-1 del Madrid con goles de Benzema y Tony Kroos. Óscar Mingueza había descontado para el Barcelona en la segunda etapa. La Casa Blanca terminó con 10 hombres por la expulsión de Casemiro sobre el final del partido.

17. El último Clásico en el Camp Nou

La última vez que se enfrentaron Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou fue en octubre de 2020, y terminó en victoria del visitante por 3-1 en lo que fue el primer Clásico sin público en las tribunas por la pandemia de Coronavirus.

En cuanto al juego, Federico Valverde abrió la cuenta rápidamente, mientras que Ansu Fati puso la igualdad transitoria en el primer tiempo. Ya en la segunda etapa, Sergio Ramos, de penal, volvió a dejar en ventaja al Madrid, y Luka Modric, quien ingresó desde el banco de relevos, selló la victoria para los dirigidos por Zinedine Zidane.

16. Quiénes jugarán su primer Clásico español

El del próximo 24 de octubre será el primer Barcelona - Real Madrid sin Lionel Messi ni Sergio Ramos como futbolistas de ambos equipos, lo que, sin duda, le quitará algo de expectativa al evento. No obstante, habrá jugadores que vivirán un día especial, ya que se estrenarán en el Clásico.

Por el lado del Barcelona disputarán su primer enfrentamiento ante el Merengue el defensor Eric García, y los delanteros Memphis Depay y Luuk de Jong, con la posibilidad también de que Agüero haga su debut. También podría ser el debut para los juveniles Nico y Gavi. Por su parte, en el Real Madrid tendrá su primer enfrentamiento contra el Barça el central David Alaba.

Sin duda será un partido único para todos ellos, como también para todos los fanáticos del fútbol.

15. Los máximos goleadores de la historia de 'El Clásico'

El máximo goleador de la historia de ‘El Clásico’ Barcelona - Real Madrid es Lionel Messi, con 26 goles en 45 partidos. Lo siguen bastante alejados con la camiseta del Real Madrid Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, ambos con 18 tantos.

Luego, la lista la continúan Raúl González con 15; Fernec Puskas, César Rodríguez y "Paco" Gento, con 14; luego, Carlos Santillán, con 12; Luis Suárez, con 11; y varios con 10, Karim Benzema, Hugo Sánchez, Juan Gómez González, José Samitier Vilalta.

14. Los jugadores con más goles en 'El Clásico' y que jugarán el 24 de octubre

Por el lado del Barcelona, con la salida de Lionel Messi y la de Luis Suárez un año antes, el máximo anotador en ‘El Clásico’ es Gerard Piqué, con cuatro goles. El primero lo hizo en la temporada 2008-2009 y el último en la 2017-2018.

En la vereda de enfrente, quien más goles le convirtió al Barcelona por ‘El Clásico’ es Karim Benzema, con 10 anotaciones. El último de ellos data del pasado duelo de Liga, cuando abrió el marcador para lo que sería victoria por 2-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano.

13. Cristiano Ronaldo: Único en convertir en seis Clásicos consecutivos

Cristiano Ronaldo, sin duda una de las leyendas de la Casa Blanca, además de estar tercero en la tabla histórica de goleadores del Clásico, es el único futbolista en haber convertido en seis Barcelona-Real Madrid de manera consecutiva. Y todos ellos en el año 2012, aunque parezca increíble.

El primero de ellos fue el 18 de enero, en la derrota 2-1 por el partido de ida de la Copa del Rey. El segundo fue en la vuelta de la serie, en el empate 2-2 y eliminación de su equipo. El tercero sí fue más que valioso, ya que le permitió obtener la Liga con un triunfo 2-1. El 23 de agosto de ese año, Cristiano convirtió en la derrota 3-2 del Madrid por la Supercopa de España, y el 29 del mismo mes anotó el gol en la vuelta que le dio el triunfo 2-1 y la consagración a su equipo. Luego marcó dos más en octubre en el empate 2-2 por La Liga, quitándole el récord a Iván Zamorano.

12. Jugadores que vistieron las dos camisetas

El primero de ellos fue Alfonso Albéniz, quien pasó del Barcelona al Real Madrid en 1902. Luego, con el paso de los años, se fueron sumando Juan Hilario Marrero, Ricardo Zamora, Samitier, Schuster, Luis Milla, Michael Laudrup, Prosinecki, Hagi, Celades, Luis Enrique, Alfonso, Dani, Julen Lopetegui, Nando Muñoz, Miquel Soler, Ronaldo, Samuel Eto'o y Javier Saviola.

Párrafo aparte merece el caso de Luis Figo, quien en 2000 pasó del Barcelona al Real Madrid para convertirse en el primero de los galácticos que contrató Florentino Pérez. De esta manera, el directivo cumplió con su promesa de campaña electoral de fichar al crack portugués. Y todo para sorpresa del mundo del fútbol, porque hasta el propio Figo lo había desmentido. La operación se concretó y el extremo portugués se convirtió en uno de los futbolistas más detestados por los hinchas del Barcelona.

11. Barcelona vs Real Madrid: Pronósticos

Hoy en día se puede apostar por cualquier cosa, desde cantidad de laterales antes del primer tiempo hasta cuantas tarjetas amarillas va a haber durante todo el partido. Por eso, en un duelo como este las apuestas aumentan más y más.

Y aunque se dependa mucho del azar, a veces las estadísticas pueden ayudar a tomar una decisión, por lo que vale la pena tener en cuenta que el resultado que más se repitió en la historia del clásico fue 2 a 1 a favor del Real Madrid (en 18 oportunidades). El segundo es el empate 1 a 1 (en 16 oportunidades), mientras que el tercero es el 1 a 0 a favor del Barcelona (en 13 ocasiones).

Para estar al tanto del minuto a minuto

10. Cuál es la situación económica del Barcelona

Mucho se habló de la situación económica y financiera del Barcelona, que tantas complicaciones le generó en los últimos meses. Tanto que tuvo que desprenderse de nada más y nada menos que de Lionel Messi, el futbolista más importante de su historia.

Hace unos días, La Liga le comunicó a los clubes que el Barça cumple con las reglas de control económico y no registra deudas con empleados, clubes o entidades públicas, ni se conocen denuncias por salarios impagos a futbolistas de la institución. Además de desprenderse de figuras como Messi y Antoine Griezmann, Joan Laporta se vio en la obligación de recortar el presupuesto del plantel para acomodar las finanzas del club.

9. Florentino Pérez gana otra pulseada a favor de la Superliga

Hace unas semanas, Florentino Pérez respiró con tranquilidad en su lucha por crear la Superliga, cuando el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dio marcha atrás en el avance en cuanto a procedimientos legales contra los clubes rebeldes.

De esta manera, el máximo organismo de fútbol europeo no perseguirá de momento al Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, las tres instituciones supervivientes al proyecto que amenaza contra la estabilidad de la Champions League, hasta el momento el torneo más importante a nivel clubes.

8. Ronald Koeman aún no tiene su Clásico

Desde su llegada al Barcelona, las cosas no han ido bien para el holandés. Y por desgracia para él, su historia con ‘El Clásico’ no lleva mejor suerte. Desde que asumió como técnico en el club catalán, el Barcelona se enfrentó al Madrid en dos oportunidades. La primera fue por 3 a 1 a favor del Real con goles de Federico Valverde, Sergio Ramos y Luka Modric, mientras que Ansu Fati había empatado las cosas temporariamente. La segunda también fue victoria para el Merengue, esta vez por 2 a 1, con goles de Karim Benzema y Toni Kroos para los blancos y Óscar Mingueza para los blaugranas.

Aunque claro, Koeman ya sabe lo que es ganarle al Real Madrid, aunque lo hizo como técnico del Valencia, el 23 de marzo de 2008. Fue por 3-2 con goles de David Villa (2) y de Javier Arizmendi. Asimismo, el histórico Raúl González anotó un doblete para el Real Madrid.

7. Ancelotti sabe lo que es ganar un Clásico

Al ser este el segundo ciclo del italiano en la Casa Blanca, no será el primer clásico que tenga en su vida. Lejos de eso, Ancelotti ya se ha enfrentado 5 veces al Barcelona como técnico del Real Madrid.

Su suerte fue dispar. En la temporada 2013-14, el entrenador italiano se enfrentó al conjunto Blaugrana en 3 oportunidades, dos por La Liga (en donde el Barcelona ganó 2-1 y 4 a 3), y una por Copa del Rey, donde no solo triunfó 2 a 1, sino también se coronó campeón. En la temporada 2014-15 solo se cruzaron en La Liga, en donde ganaron uno cada uno: 3 a 1 para el Madrid en el Bernabeu y 2 a 1 para el Barcelona en el Camp Nou.

6. Habrá aforo completo en 'El Clásico'

Luego de dos clásicos por La Liga en el que no hubo público en los estadios (ambos fueron victorias del Real Madrid), el partido más importante de España volverá a tener fanáticos en las tribunas. Y no sólo eso: habrá aforo completo para ‘El Clásico’ del 24 de octubre.

Así lo confirmó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. "Recuperamos el aforo del 100% para los eventos culturales y actividades deportivas al aire libre. Volvemos a la presencialidad plena. Será imprescindible, eso sí, el uso de mascarilla", anunció el pasado martes 12 de octubre.

Un detalle más que hace a esta edición de 'El Clásico' un evento imperdible.

5. Los 11 futbolistas más caros de 'El Clásico'

Si de valor de mercado se trata, con la salida de Lionel Messi del Barcelona, el futbolista más caro sigue siendo Blaugrana. Se trata de Frenkie de Jong, quien tiene una cotización de 90 millones de euros. El segundo y tercer lugar lo ocupan dos del Real Madrid: Casemiro (70 millones) y Federico Valverde (65 millones). Compartiendo el cuarto lugar se encuentran los dos arqueros, Marc Ter Stegen y Thibaut Courtois (60 millones ambos).

Sexto y séptimo en la lista están el defensor David Alaba y el mediocampista Eduardo Camvinga (55 millones cada uno), ambos del Madrid. Octavo se ubica el lateral francés Ferland Mendy (50 millones), también de la Casa Blanca. La nueva figura del Barcelona Memphis Depay (45 millones) se ubica noveno, mientras que en el décimo y onceavo puesto del ranking están el brasileño Vinicius y el belga Eden Hazard (40 millones), dos más del Real.

4. Jugadores que convirtieron un hat-trick en un Clásico

Son 14 los futbolistas que convirtieron al menos un hattrick en la historia del Clásico. El primero de ellos fue Jaime Lazcano, para el Real Madrid, en la década del '30. Los que repitieron dos veces tres goles en un clásico son Sañudo, Vantolra, Amancio, Iván Zamorano y Lionel Messi (el último en marzo de 2014).

La lista de goleadores que quedaron en la historia por convertir tres goles en un Clásico la completan Joan Ramón i Pera, Jesús Narro, César, Evaristo Macedo, Puskas, Gary Lineker, Romario y Luis Suárez (2018, último registro de un hattrick).

3. La peor racha

Sin lugar a duda, la época de los enfrentamientos entre Pep Guardiola y José Mourinho fue el trampolín para convertir a ‘El Clásico’ en el partido más importante del mundo. La igualdad entre ambos equipos y la cantidad de figuras en sus plantillas invitaba a ver un espectáculo imperdible.

Sin embargo, esos encuentros fueron menos reñidos de lo que se esperaba, a tal punto que el Real Madrid llegó a estar siete partidos consecutivos sin poder ganarle al Barcelona, desde abril de 2011 hasta abril de 2012. Esto se revirtió justamente en el Camp Nou el 21 de abril de ese año, cuando con una victoria por 2 a 1, la Casa Blanca empezó a erigir un nuevo título de LaLiga.

2. Goleadas más importantes

El Barcelona y el Real Madrid han protagonizado grandes goleadas a lo largo de la historia de ‘El Clásico’. La más resonante sin dudas es la de 1943, cuando el Merengue aplastó al Barcelona con un impactante 11-1. Diez años antes ya lo había goleado por 8-2. Mientras que en 1951, el Barcelona se desquitó y lo humilló con un 7-2, su victoria más importante.

El Real Madrid le ganó dos veces por 5-0 (1953 y 1995), y una por 5-1 (1963). Por su parte, el Barcelona venció por 6-1 (1957) en una oportunidad, 6-2 (2008) en otra, tres veces por 5-0 (1974, 1994 y 2010), y una por 5-1 (2018).

1. 'El Clásico': Una pasión mundial

No es exagerado decir que cuando el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan el mundo se detiene, ya que desde Estados Unidos hasta China, todos los fanáticos del fútbol en el globo quieren hacerse un tiempo para poder ver el máximo clásico del fútbol español.

A tal punto que según las encuestadoras, se trata del segundo evento televisivo más visto en el mundo, sólo superado por la final de un Mundial. Más 650 millones de espectadores, divididos en 180 países, es el promedio de televidentes que se prendieron a ver ‘El Clásico’ en los últimos años, superando así a grandes eventos deportivos como las finales de los Juegos Olímpicos o el Super Bowl.

Es por eso que no puedes perderte ni un segundo de este espectáculo deportivo.