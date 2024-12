Mbappé empieza a superar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Kylian Mbappé empieza a ser Kylian Mbappé. Tras un inicio de temporada como de ciclo más que complicado en Real Madrid, el delantero francés lentamente empieza a generar los números tan esperados por todo el Santiago Bernabéu desde hace 7 años. Si bien las comparaciones serán de mal gusto todavía para muchos, el ex atacante del París Saint Germain ya supera a Cristiano Ronaldo en sus primeros seis meses por la Casa Blanca del futbol. Se viene un 2025 cargado de retos y donde todo puede definirse en las primeras semanas.

Mbappé cerró sus primer semestre por Real Madrid con un total de 14 goles. Una suma que lentamente fue creciendo a lo largo de las últimas semanas y por encima de todo basada en los tantos que el galo firmase por una UEFA Champions League donde ha llegado su versión más decisiva para la Casa Blanca. 13 tiene un Cristiano Ronaldo si bien se lesionó durante el inicio de su paso por el conjunto merengue, terminaría llegando a los 30 goles al final de su primera temporada allá por el verano del año 2010. Kylian tiene un gran reto por delante.

“Puedo hacer muchos más, sé que tengo mucho más en las piernas. Los últimos partidos juego mejor, creo que el partido de Bilbao me trae buenas cosas. Fallé un penalti y pensé que era el momento de darme cuenta de que tengo que dar mi máximo con esta camiseta y jugar con personalidad”, reconocía Mbappé tras la última victoria frente al Sevilla en LaLiga. No ha sido ni mucho menos sencillo el inicio de campaña por Real Madrid gracias a las expectativas que se encontraban alrededor y donde por supuesto la condición de ser el actual campeón de la Copa de Europa supone un reto incluso más grande para el ex Paris Saint Germain. De momento supera en números a quien fuese su gran ídolo, pero con un matiz importante de por medio.

Y es que Cristiano Ronaldo llegó a sus goles con el Real Madrid repetimos en medio de una dura lesión que le dejó por fuera de los terrenos de juegos y durante algo más de 2 meses. Gracias a sus goles en este primer semestre, CR7 tuvo un promedio de goles cercano a los 67 minutos por cada tanto a aportado aquel equipo que dirigía Manuel Pellegrini desde la banda. Mbappé se queda en uno cerca de los 141 mientras empiezan unas vacaciones que terminarán el próximo 30 de diciembre por el equipo de Carlo Ancelotti y antes de comenzar el año en Valencia. Serán esas primeras cuatro semanas del año las que definirán en buena parte para que se encuentra la presente plantilla.

Tras recuperar ese encuentro pendiente que tiene por la Liga, Real Madrid empezará una serie de choques que le harán disputar hasta cuatro campeonatos en hasta 20 días. El día 6 de enero empezará la Copa del Rey oficialmente para los hombres de Carlo Ancelotti mientras tendrán que viajar igualmente Arabia Saudita para defender el título de Supercopa de España ha ganado 12 meses atrás. Si a esto le sumamos por supuesto los encuentros del campeonato local y las dos fechas pendientes que tiene todavía por la Champions, se augura uno de los meses más movidos en los últimos años por Real Madrid.

Real Madrid no irá a por Van Dijk

MARCA asegura que en tiempos donde Ancelotti apenas tiene defensores centrales, lo cierto es que el zaguero del Liverpool no será uno de los grandes objetivos de cara a la próxima temporada a pesar de su condición de agente libre. Los medios esperan que acabe renovando en un equipo que comanda la Premier League y que está dispuesto a desembolsar todo el dinero necesario para que se quede en la plantilla.

Los agentes libres de Real Madrid

Luka Modric, Jesús Vallejo y Lucas Vázquez iniciarán a lo largo de las próximas semanas los que de momento suponen los últimos 6 meses de su paso por el Santiago Bernabéu. Excluimos de la ecuación a un Ferland Mendy al que diversos medios dan ya por renovado de cara al 2028. Cada caso es un mundo que nos espera que el defensor central y apenas tuviese minutos frente al Deportivo Alavés en lo que vamos de campaña dejé la entidad a finales de curso.

