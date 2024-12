Critican a Guardiola por venderle como a Julián Álvarez y acaba de romper un récord de 23 años en la Premier League

El presente de Pep Guardiola y Manchester City ni mucho menos se corrige en este final de año donde el empate de las últimas horas frente al Everton confirma la crisis a gran escala por el Etihad. Todo esto mientras diversas ventas por parte del entrenador catalán en el último tiempo continúan brillando lejos del norte de la Premier League. Además de Julián Álvarez, otra de las grandes salidas del vigente tetracampeón del certamen incluso rompe un récord de 23 años en su club.

Cole Palmer es el jugador del año en la Premier League de Inglaterra. No solo por la sorpresa que ha supuesto su irrupción en el equipo del Chelsea, sino igualmente por una serie de números que confirman todos los eslóganes que se tenían en Manchester City alrededor de lo que era una de las grandes promesas de su cantera. Si bien cayó en las últimas horas frente al Fulham como local, el zurdo firmó su gol número 26 del 2024 y superó el récord Hasselbaink como el futbolista de los blues qué más grito sagrado sumo en los 12 meses del año calendario. Ni Didier Drogba o Frank Lampard lo consiguieron.

Hablamos junto a Julián Álvarez de una de las mayores fugas de talento que haya tenido en el último tiempo Manchester City. Palmer supone el hijo de una cantera donde Guardiola le describió como un activo más que importante del club de cara al futuro, así como un futbolista de rotación que haya por él verano del 2023 y sin promesa de minutos por parte de Pep, puso rumbo al Chelsea por suma cercanas a los 47 millones de euros. Desde entonces el atacante de 22 años ha sumado un total de 37 goles y 21 asistencias en 65 participaciones para un conjunto blue rejuvenecido desde su figura. La prensa inglesa señala al ex entrenador del Barcelona por una venta que consideran como otro error a gran escala como la salida de la araña.

“Es un jugador excepcional y lo sabíamos cuando estaba aquí. Lo he dicho muchas veces, no le di los minutos que quizás se mereció y ahora está en el Chelsea. Lo entiendo completamente. Es un chico tímido con mucho potencial. Está jugando fantásticamente, pero llevaba dos temporadas pidiendo irse. Le dije que se quedara, pero dijo que no, que se quería ir. ¿Qué íbamos a hacer? Le dije que se quedara porque se iba Mahrez, pero eran ya dos temporadas pidiendo irse”, reconocía el propio Pep Guardiola meses atrás alrededor de la salida de un joven que no nos olvidemos incluso ya se dio el lujo de marcar en la final de la Eurocopa con Inglaterra ante España. Su Chelsea segundo en este momento en la Premier mientras Manchester City ocupa la séptima plaza.

Palmer y Julián Álvarez, segundas espadas del triplete de Guardiola en Manchester City: IMAGO

El empate del equipo de Guardiola frente a Everton les impide siquiera ser en este momento equipo de UEFA Europa League. Manchester City cierra el año con apenas una victoria en los últimos 13 encuentros teniendo en cuenta todas las competencias y con un total de 28 puntos en 18 jornadas de la Premier League. Julián Álvarez brilla en España, Palmer firma el mejor año de un jugador en la historia del Chelsea y por el norte de Inglaterra siguen los señalamientos a la política de fichajes de Pep.

Guardiola espera fichajes

“Si podemos, tenemos que sumar jugadores en enero… Sin duda…Tuvimos problemas especialmente atrás y en el medio…Creo que hasta los jugadores nos lo preguntamos… ¿Vamos a sumar más jugadores? ¡Por favor!”, más extractos de la rueda de prensa tras la igualdad frente a Everton en el Etihad por parte de un Guardiola que espera novedades en enero. Es el primer pedido público parte del catalán a una directiva con mucho trabajo para las primeras semanas del 2025.

¿Guardiola busca a Dani Olmo?

The Sun asegura que los agentes del futbolista del Barcelona se encuentran en este momento por Manchester. Todo esto mientras el conjunto culé apenas tiene tiempo para corregir su situación económica y de esta manera no llevar a que Olmo no pueda ser inscrito para la segunda parte de LaLiga. Antes de dejar Leipzig y unirse al Camp Nou, se puso a Guardiola como otro gran interesado en sus servicios.

