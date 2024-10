En medio de una posible denuncia en contra de Kylian Mbappé, trascendió que habría sido asistido por un ex futbolista del PSG durante su estadía en Estocolmo.

Le Parisien revela que otro ex jugador del PSG está implicado en el caso de Kylian Mbappé

Lo que parecía ser simplemente una escapada a Estocolmo para descansar de una temporada cargada de compromisos con el Real Madrid y la Selección de Francia, terminó siendo un verdadero escándalo por una denuncia por violación. Ahora, los abogados de Kylian Mbappé están trabajando para esclarecer el hecho y despegarlo de todo tipo de acusación.

Resulta que la fiscalía sueca recibió una demanda por parte de una mujer que, presuntamente, habría sido violada en el mismo hotel en el que se alojó el delantero durante los días que duró su estadía. Esta versión, que directa o indirectamente vincula a Mbappé, generó que su representante legal -muy reconocida en Francia- Marie-Alix Canu-Bernard, saliera a explicar que todavía no recibió ninguna notificación de que su cliente esté implicado en la denuncia, a pesar de que varios medios de comunicación suecos apuntan que la denunciante sí mencionó que mantuvo una relación sexual no consentida con el astro francés.

Al respecto, en el país galo siguen circulando diferentes comentarios. Ahora, el que aportó nuevos datos fue Le Parisien, que este jueves 17 de octubre publicó que Mbappé fue asistido por un excompañero suyo en el París Saint-Germain durante su estadía en Estocolmo. Se trata de Nordi Mukiele, actualmente en el Bayer Leverkusen, con quien coincidió en el plantel entre 2022 y 2024, y que podría tener un papel relevante para todo este asunto.

”Según nuestra información, Kylian Mbappé vuela a Estocolmo tras una propuesta de su excompañero Nordi Mukiele. Mukiele ya ha visitado Suecia en varias ocasiones. Luego recurrió a los servicios de un conserje de lujo, un tal Marco D. Esta antigua modelo, de unos treinta años, se dedicó a la lucrativa profesión de organizar fiestas, vacaciones y servicios a medida para clientes VIP. Especialista en Suecia y Dinamarca, este políglota también destaca en determinadas fiestas privadas que organiza en París y Mónaco”, destaca Le Parisien.

Kylian Mbappé junto a Nordi Mukiele en el PSG.

Del mismo modo, el medio citado aclara que, según su información, la justicia pudo dar con una mujer que se habría relacionado con Kylian Mbappé durante los días que este estuvo en Estocolmo, pero que el trato fue en buenos términos. De hecho, hay mensajes ”amistosos” entre las partes posteriores al encuentro.

Por el momento, Kylian Mbappé es parte de la planificación de Carlo Ancelotti para el partido con Celta de Vigo

Si bien Marie-Alix Canu-Bernard declaró que, lógicamente, Kylian Mbappé está afectado por verse involucrado en el caso que incluye una denuncia por violación, por el momento, el futbolista sería parte del planteo que Carlo Ancelotti se encuentra planificando para la visita que el Real Madrid debe hacer a Balaídos este sábado para el partido con el Celta de Vigo.

Marie-Alix Canu-Bernard, insinúa que se puede tratar de una trampa en contra de Kylian Mbappé

“Cuando se presenta una denuncia tan grave, y los medios de comunicación se hacen eco de ella en tiempo real, cuando se trata de una figura tan famosa en todo el mundo, surgen preguntas. ¿Le han tendido una trampa? No estoy sacando conclusiones de ese tipo, no lo sé. Sólo me pregunto sobre el momento y la forma en que se hizo”, deslizó Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, en conversación con BFMTV.