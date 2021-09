De generación en generación, el fútbol se transmite automáticamente y sin reparos. Existen dinastías, clanes y herederos en el mundo del deporte rey que quedaron en la historia de dicha disciplina, mientras que otros pasaron sin pena ni gloria.

Abuelos, hijos y nietos dedicaron alrededor de dos décadas a correr y patear una pelota de fútbol, primero como pasatiempo y luego como una profesión. Duplas, tríos y cuartetos de hermanos desearon y soñaron desde chicos con vivir del fútbol, algo que la gran minoría solo tiene el privilegio y el honor de convertir esas creencias en realidad.

Desde los Beasley, pasando por los Boateng, hasta llegar a los Rooney, te invitamos a repasar los futbolistas famosos que cuentan con un hermano jugador que, capaz, desconocían o no lo tenían totalmente registrado, pero que también arribó y se mantuvo en la elite profesional.

32. Paul y Florentin Pogba

Paul y Florentin son hermanos pero representan a distinto país. Fuente: Getty Images

De Conarky hace 30 años, Florentin es zaguero por naturaleza, pasó por Sedan, Saint Ettiene, Atlanta United y Genclesbirligi, antes de recalar en Sochaux de Francia hasta 2023, y desde 2010 que representa a Guinea en torneos oficiales: 22 duelos pero sin goles. Una US Open Cup y una liga MLS son sus títulos personales.

A diferencia de su hermano Paul es menor (27), ganó la Copa del Mundo 2018 con la selección francesa, nació en dicho país, y antes de Manchester United supo jugar en Le Havre y Juventus. El campeonato europeo Sub-20 en 2013, 2 FA Cup, una Premier League, 4 Scudettos, 2 copas italianas, una Europa League y un par de supercopas italianas han sido todas las conquistas para su exitoso palmarés.

31. Wayne y John Rooney

Uno retirado, el otro aún en actividad. Fuente: Getty Images

De carreras totalmente opuestas, no así sus posiciones en el campo, John es de Liverpool hace 30 años, tuvo varias temporadas merodeando el ascenso inglés más algunas experiencias en New York y Orlando City. Actualmente se encuentra en Stockport County de la quinta división de su país hasta 2023, no obtuvo galardones y tampoco lo llamaron a su selección.

Delantero neto y nato, Wayne se retiró el año pasado para ser entrenador y seguir ligado al mundo del fútbol. Salvo DC United, el ex atacante que pasó 120 veces y metió 53 goles con su nación entre 2003 y 2018, disputó encuentros oficiales en clubes de su país como Manchester United, Everton y Derby County, clubes donde se adueñó de 5 Premier League, una Champions League, una Europa League, un Mundial de Clubes, 4 Community Shield, una FA Cup y 4 Carabao Cup.

30. Kaká y Digao Izecson Dos Santos Leite

Parecidos físicamente, pero nada de similitud en la posición en la cancha. Fuente: Getty Images

El campeón del mundo en 2002 con Brasil (92 cotejos y 29 goles entre 2002 y 2016) nació en Gama hace 38 años, pasó por San Pablo, Milan (2 ciclos), Real Madrid y Orlando City, donde se retiró. El Balón de Oro 2007 también se consagró de una Champions League, una liga española, una copa del rey, una supercopa ibérica, una liga italiana, una supercopa italiana, un Mundial de Clubes, 2 Copas Confederaciones y una supercopa europea.

Su hermano Digao Izecson Leite es oriundo de Brasilia hace 35 años, defensor aguerrido, tuvo momentos en San Pablo, el Rossonero, Lecce, Rimini, Standard Lieja, Crotone, Penafiel y New York Red Bull, clubes en los cuales solo obtuvo una liga belga y una Serie B italiana.

29. Nicolás y Guillermo Burdisso

De buen porte, Guillermo siguió los pasos de Nicolás. Fuente: Getty Images

Los zagueros Burdisso, uno retirado y otro en actividad, nacieron en Alto de Chiplión con 7 años de diferencia, tuvieron pasos fugaces y largos por la selección argentina y ambos obtuvieron campeonatos importantes en sus carreras.

Nicolás, ya como dirigente, es el mayor con casi 4 décadas vividas, salió de Boca Juniors, luego pasó por Roma, Genoa, Internazionale y Torino, vistió los colores albicelestes en 49 ocasiones (un par de gritos sagrados) desde 2003 a 2011, y logró conquistas colectivas de suma relevancia: un oro olímpico, un Mundial Sub-20, 2 copas italianas, 4 Scudettos, una supercopa tana, 2 ligas argentinas, 3 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales.

Guillermo, de 32 años, tiene la particularidad de debutar en selección (un tanto en 2010) y equipos con gol incluido: Boca Juniors, Rosario Central, Arsenal, Independiente, Lanús, Roma, Galatasaray y León. 2 torneos argentinos y una liga turca resultaron todos sus cosechas grupales hasta el momento.

28. Dejan y Davor Lovren

¡Lovren y lo sienten! Fuente: Getty Images

Dejan Lovren es de Zenica hace 31 años, firme defensor central, con 62 cotejos y 4 goles desde 2009 en la selección croata, pasó por Dínamo Zagreb, Lyon, Liverpool, Southampton y hoy está en Zenit hasta 2023, periodo en el cual obtuvo una Champions League, una Premier League, una supercopa europea, una copa francesa, una copa rusa, dos ligas croatas y una copa de su nación natal.

Davor, casi una década menor y nacido en Munich, se mueve por el sector izquierdo del ataque, tuvo aventuras en Dínamo Zagreb, Dusseldorf y Slaven Belupo. Actualmente pasea sus corridas en Dusseldorf II hasta 2023, cuenta con experiencia en juveniles croatas desde 2014, obtuvo una liga croata y un ascenso en Alemania.

27. DaMarcus y Jamar Beasley

Ambos estadounidenses hicieron historia de la grande en su país. Fuente: Getty Images

Retirado de la actividad profesional, DaMarcus vino al mundo hace 38 años en Fort Wayne, transitó toda su carrera de lateral izquierdo, disputó 126 cotejos y anotó 17 tantos con su país desde 2001 a 2017, y contó con presencias en Los Ángeles Galaxy, Chicago Fire, PSV, Rangers, Hannover, Puebla, Houston y Manchester City, además de levantar 3 US Open Cup, una liga escocesa, un par de copas escocesas, una copa holandesa, 2 Eredivisie y 4 Gold Cup.

Su hermano Jamar es de la misma ciudad pero 3 años mayor, se desenvolvía como centrodelantero, tuvo pasado en Kansas, Missouri Comets, Carolina Dynamo, Charleston, Wichita Wings, Silver Knights e Indiana, no levantó ningún trofeo oficial y solo supo calzarse la playera de la selección norteamericana Sub-20 en 3 oportunidades.

26. Rafael y Fabio Da Silva

Los gemelos brasileros no son muy recordados en Old Trafford. Fuente: Getty Images

Los gemelos Da Silva crecieron juntos en Manchester United y luego cada uno tomó caminos separados. De Petrópolis hace 3 décadas exactas, Rafael solo vistió 2 veces la camiseta verdeamarela en 2012, tuvo una experiencia por el Lyon y hoy pertenece al Basaksehir turco de Estambul hasta 2022: ganó 3 Premier League, 2 Carabao Cup, un Mundial de Clubes y 3 Community Shield.

Por su parte, Fabio también se vistió de amarillo un par de oportunidades en 2011, contó con aventuras en QPR, Cardiff City y Middlesbrough de Inglaterra, antes de arribar a Nantes hasta 2022 y de haber logrado 2 Premier League, una Community Shield y una Carabao Cup.

25. Rogelio y Ramiro Funes Mori

Uno defensor, el otro delantero. Fuente: Getty Images

Los mellizos Funes Mori, hinchas de River y opuestos en el terreno de juego, nacieron hace 29 años en Mendoza capital y ambos debutaron en la primera del Millonario casi a la par. Ramiro, de 26 cotejos y 2 dianas con la selección argentina desde 2015, fue transferido al Everton y hoy está en Villarreal hasta 2022, post triunfos en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, una liga argentina y una Recopa Sudamericana.

Rogelio mudó sus goles riverplatenses a Benfica, Eskisehirspor y Monterrey, con contrato hasta 2024, sumado al partido con la albiceleste en 2012, y después de haber obtenido una liga portuguesa, una copa lusa, una liga mexicana y una Concachampions.

24. Carlos y Alejandro Vela

Fanáticos de la playa, este par atravesó la orilla del fútbol. Fuente: Getty Images

Conocidos y amantes de la playa de Cancún, hace 36 años llegó al mundo Alejandro Vela, quien se dedicó al fútbol en equipos mexicanos de la talla de Jaguares, Cruz Azul, Chivas, Atlante, Necaxa, Venados, además de disputar la MLS con Minnesota. Se quedó con las ganas de defender a su nación en algún certamen oficial y de conocer el éxito deportivo.

Un lustro más chico, Carlos sí tuvo y ostenta aventura en selección desde 2007 (72 cotejos con 19 anotaciones), como así también paseó su fútbol fuera de su país natal: Chivas, Arsenal, Celta de Vigo, Salamanca, Real Sociedad, West Bromwich y Los Ángeles Galaxy hasta diciembre de 2021. 2 Copas de Oro, un Supporters Shield, un torneo continental Sub-17 en 2005 y una MLS MVP hacen de este delantero alguien en quien confiar.

23. José y Juanmi Callejón

Apenas coincidieron en sus etapas formativas en la Casa Blanca. Fuente: Getty Images

Juanmi Callejón, oriundo de Matril hace 34 años, fue extremo izquierdo de Real Madrid Castilla, Mallorca, Albacete, Bolívar, Hércules, Córdoba FC, APO, Al-Ettifaq y, actualmente, es de Marbella hasta junio de 2021. Aún no pudo ni supo levantar un trofeo ni ser llamado por el entrenador español.

En cambio, José sí logró obtener una supercopa española, una italiana, un par de copas italianas y una liga española, además de haber disputado 5 cotejos con el combinado ibérico en 2014, pero sin anotarse en el marcador. Con la misma edad que su hermano, ya defendió los colores de la cantera merengue, Espanyol, Real Madrid y Nápoli hasta su actual paso por Fiorentina con contrato por un año y medio más.

22. Marco Antonio y Alejandro Palacios

En diferente puesto, pero con el mismo objetivo: defender su portería. Fuente: Getty Images

De México para el mundo, ambos nacidos en la capital azteca hace casi 4 décadas, los gemelos Palacios, ambos ya retirados de la actividad profesional, defendieron los colores de equipos locales, pero nunca la de la selección nacional.

El defensor Marco Antonio tuvo pasos por Pumas, Morelia y Tiburones Rojos, mientras que el arquero Alejandro se calzó el buzo de la UNAM y San Luis Potosí. Además de compartir plantel en el elenco capitalino, lo curioso es que los dos lograron la misma cantidad de títulos: un par de ligas mexicanas.

21. Guillermo y Gustavo Barros Schelotto

Los mellizos se hicieron fuertes en Gimnasia de La Plata y Boca Juniors. Fuente: Getty Images

Los mellizos Barros Schelotto se caracterizaron por imponer respeto y demostrar sus habilidades por la banda derecha desde sus debuts hasta retirarse profesionalmente. Compañeros en Gimnasia de La Plata y Boca Juniors, cada uno tomó caminos distintos hasta reencontrarse como dupla técnica en Lanús y posteriormente en el Xeneize. Su primera estrella juntos fue la Copa Centenario 1993 con el Lobo platense.

Guillermo, extremo derecho de los de antes, de 47 años, también tuvo un notable paso por Columbus Crew, donde ganó 2 Supporters Shield, una MLS Cup y un MLS MVP en 2008. También supo conquistar 6 ligas argentinas, 4 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 2 Copas Sudamericanas y un par de Recopas Sudamericanas.

Gustavo, mediocampista externo, tiene el récord nacional de disputar 5 clásicos del fútbol argentino porque también vistió las playeras de Racing Club, Unión de Santa Fe y Rosario Central en su país, sumadas a la de Alianza Lima, Islanders y Villarreal. Un cuartero de ligas argentinas, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental completan su palmarés individual.

20. Paolo y Fabio Cannavaro

La dupla central más veterana del siglo 21 por lejos. Fuente: Getty Images

La historia futbolística de los hermanos italianos Cannavaro, también defensores, no dista mucho de la de los De Boer. Paolo nació en Nápoli hace 39 años, jugó en el elenco celeste como también en Parma, Hellas Verona y Sassuolo, todos elencos locales, contó con mucha selección juvenil de 1996 a 2002, pero no cosechó ningún título.

Sin embargo, Fabio, de 47 años y oriundo de la misma ciudad, brilló con la Azzurra entre 1997 y 2010 por ser capitán y Balon de Oro en el campeón del mundo 2006 (136 duelos y 2 pases a la red), vistió las playeras de Nápoli, Parma, Internazionale, Juventus, Real Madrid, Al Ahly y Bengal Tuskers, y conquistó una supercopa española, una Copa UEFA, un par de copas italianas, 2 europeos Sub-21, una supercopa italiana y un par de ligas españolas.

19. Xabi y Mikel Alonso

Ambos españoles siguieron los pasos de su padre. Fuente: Getty Images

Casi de la misma edad (40 años) y ambos de Tolosa, Mikel es un poco mayor que su hermano, no tuvo la experiencia de ser llamado a la selección española ni levantar una copa, pero contó con aventuras en reconocidos conjuntos como Numancia, Real Sociedad, Tenerife, Bolton, Charlton y Real Unión.

Xabi realizó una carrera mucho más reconocida tomando en cuenta que sí estuvo en la mejor época histórica de la Furia Roja (bicampeón europeo y campeón mundial 2010, más 114 duelos y 16 gritos sagrados), que visitó los colores del Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid, Real Sociedad y Eibar, y que se impuso en una FA Cup, 2 Champions League, una liga española, 2 copas del rey, una supercopa ibérica, una copa alemana, 3 bundesligas, 2 supercopas europeas, 2 Community Shield y una supercopa teutona.

18. Gary y Phil Neville

Lo que aprendieron dentro del campo, ahora lo trasladan afuera del mismo. Fuente: Getty Images

De la gloriosa y estupenda camada de Manchester United de 1992, los hermanos Neville fueron parte fundamental para los éxitos deportivos de dicho club aquella década. Nacidos en Bury hace 45 y 44 años respectivamente, ambos también fueron parte de la selección inglesa: Gary vistió la playera la Rosa unas 85 ocasiones (sin anotaciones) entre 1995 y 2009, mientras que Phil hizo lo propio en 59 cotejos (sin dianas) entre 1996 y 2007.

El primero de ellos solamente jugó en el mencionado elenco británico casi 2 décadas y se impuso en 12 Premier League, 2 Champíons League, un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, 7 Community Shield, 4 FA Cup y un trío de Carabao Cup. El restante, también defensor, tuvo un paso menos extenso por Everton, y ganó 6 ligas locales, una Champions League, una FA Cup, una Copa Intercontinental y 3 Community Shield.

17. Gonzalo y Federico Higuaín

Recalaron en la MLS para terminar jugando juntos dentro del campo. Fuente: Getty Images

Uno de los pocos ejemplos de hermanos nacidos en distintos países es el de los Higuaín, ya que Gonzalo llegó al mundo en Francia y Federico lo hizo en Argentina. Esto se debió a la carrera futbolística que su padre Jorge realizó en los años 80 y 90 del siglo pasado.

De Brest hace 33 años, Pipita debutó en River en 2005 y luego tuvo grandes hazañas en Chelsea, Real Madrid, Juventus, Nápoli y, actualmente, en Inter Miami hasta 2022. 75 compromisos y 31 dianas desde 2009 a 2018 han sido sus estadísticas con la selección argentina, sumadas a 3 ligas españolas, una copa del rey, dos supercopas ibéricas, una Europa League, una supercopa italiana, 3 copas italianas y 3 Scudettos.

3 años mayor que él, Federico, también delantero pero por afuera, se estrenó en el Millonario para luego vestirse con los colores de Nueva Chicago, Godoy Cruz, Colón, Besiktas, América, Independiente, Columbus Crew y DC United, hasta recalar en el Inter Miami con su hermano para vivir con él los últimos momentos de sus carreras. No contó con la experiencia de levantar un trofeo ni concentrar con su país.

16. Hamit y Halil Altintop

Sus inicios solamente los tuvieron unidos. Fuente: Getty Images

Si de turcos se comenta, el fútbol y los Altintop deberían llegar rápidamente a la mente de las personas. Hamit es de Gelsenkirchen, tiene 38 años, decidió vestir la playera roja de Turquía desde 2004 a 2015 (84 cotejos y 7 goles), estuvo en Wattenscheid, Schalke 04, Bayern Munich, Real Madrid, Galtasaray y SV Darmstadt 98 hasta su retiro final. Sus conquistas grupales han sido una liga española, 2 bundesligas, 2 copas alemanas, 2 ligas turcas, 3 copas turcas, 4 supercopas otomanas y una germana.

Por su lado, su hermano gemelo Halil también pasó por Wattenscheid y Schalke 04, además de Frankfurt, Trabzonspor, Slavia Praga y Kaiserlautern. Lo negativo de su carrera resultó ser que no obtuvo ningún título ni fue citado para la selección de su nación.

15. Nicolás y Esteban Cambiasso

Una vez retirados, cada uno siguió su propia aventura. Fuente: Getty Images

Arquero y volante central han sido las posiciones en el verde césped para los Cambiasso. Nacidos en San Fernando y Ciudad de Buenos Aires hace 42 y 40 años, ambos retirados de la profesión, el primero en debutar fue Nicolás, quien solamente se desempeñó en el país: Olimpo, All Boys, El Porvenir y Defensores de Belgrano. Además, nunca obtuvo trofeos oficiales ni fue citado a entrenar ni un día al predio de AFA con la selección argentina. Hoy en día es presidente del Albo y periodista en un canal deportivo de su nación.

Caso contrario lo que sucedió con su hermano Esteban: el Cuchu disputó 52 cotejos y marcó 5 goles para su país entre 2000 y 2011, viajó al extranjero (Real Madrid, Internazionales, Olympiakos y Leicester City) para ser profesional tras River e Independiente, y supo ganar títulos como la Champions League, una liga española, un par de copas del rey, 4 copas italianas, dos ligas griegas, una liga argentina, un Mundial Sub-20, 2 sudamericanos de aquella categoría, 4 supercopas italianas, 5 Scudettos, un Mundial de Clubes, una supercopa europea y una Copa Intercontinental.

14. Oscar y Ángel Romero

Inseparables en la cancha y en las redes sociales. Fuente: Getty Images

Si de gemelos se trata, sin dudas que los más parecidos son los Romero. Oscar y Ángel pasearon y pasean su magia futbolística en Cerro Porteño, la selección paraguaya y, ahora, en San Lorenzo de Almagro hasta 2022. Proveniente de Fernando de La Mora hace 28 años, Oscar supo también calzarse la playera de Alavés, Racing Club y Shangai Shenhua, donde ganó una copa china, además de disputar 45 compromisos y anotar 4 dianas desde 2013 con la albirroja.

Su hermano Ángel ya se vistió de seleccionado guaraní en 20 oportunidades y convirtió solamente un par de anotaciones desde 2013. Sus conquistas de equipo han sido un par de ligas brasileras en su paso por Corinthians Paulista. A diferencia de su gemelo, él es más ofensivo ya que suele pararse en la misma línea que el delantero centro.

13. Michael y Brian Laudrup

Pudieron haber salido campeones juntos en 1992, lo lograron 3 años después. Fuente: Getty Images

Con mayor actividad en el siblo 20, los daneses Michael y Brian Laudrup tuvieron mucha acción en Europa y con su selección, más allá que el primero no estuvo en la conquista más importante de la historia de su país por problemas dirigenciales.

De Wien hace 51 años, Brian brilló como extremo derecho, estuvo en 86 cotejos con su selección (22 dianas) de 1987 a 1998, pasó por Brondby, Bayern Munich, Fiorentina, Milan, Chelsea, Ajax, Rangers y Copenhague, y gritó campeón de una Eurocopa en 1992, una Champions League, una liga italiana, 3 escocesas, un par de danesas, una Copa Confederaciones en 1995 (con su hermano), una supercopa europea y 2 supercopas alemanas.

De Frederiksberg y 5 años mayor, Michael fue volante ofensivo y con una gran técnica que los hinchas de Brondby, Juventus, Lazio, Real Madrid, Barcelona, Ajax, Vissel Kobe y Kpobenhavns supieron disfrutar, además de verlos levantar un par de supercopas españolas, una Copa Intercontinental, una copa holandesa, una liga italiana, una Eredivisie, una copa del rey, 2 supercopas europeas, 5 ligas españolas y una Champions League.

12. Giovani y Jonathan Dos Santos

De la Masía para el mundo, el par de mexicanos cuenta con ascendencia catalana.

Fuente: Getty Images

De ascendencia mexicana y catalana, Giovani Dos Santos nació en Monterrey hace 31 años, ya disputó más de un centenar de cotejos con la playera del Tri (19 anotaciones) desde 2007, tuvo pasado en Barcelona, Tottenham, Racing de Santander, Ipswich Town, Galatasaray, Mallorca, Villarreal y Los Ángeles Galaxy, hasta su actualidad en América sin fecha de vínculo legal. Lo curioso es que solamente ganó trofeos con su selección: 3 Copas de Oro, un campeonato continental Sub-17 y un oro olímpico.

Por su parte, su gemelo Jonathan se puso la camiseta verde en 46 ocasiones (3 goles) desde 2009, convivió con su hermano en 2 conquistas de la Copa de Oro, además de obtener una Champions League, 3 ligas españolas, 4 supercopas ibéricas, un Mundial de Clubes y una copa del rey en su paso por Barcelona y Villarreal, previos a su estadía actual en el mencionado elenco angelino de la MLS.

11. Yannick y Mylan Ferreira Carrasco

Uno es famoso, el otro intentará serlo. Fuente: Getty Images

Oriundo de Ixelles hace 27 años, Yannick se hizo conocido por sus 44 partidos y 6 gritos sagrados en la selección belga desde 2015, por sus aventuras en Genk, Mónaco, DL PRO, DL Yifang y Atlético Madrid (hasta 2024), respectivamente, y por su único logro: una Europa League con el Colchonero.

De Bruselas para el mundo, su hermano Mylan de 26 años, a diferencia de él, no obtuvo ninguna cosecha colectiva ni estuvo presente en su país como seleccionado. En elencos de más bajo nivel como Diegen Sport, Alcalá, Geel y Marino Luanco, hoy se encuentra en el Heist hasta junio de 2021.

10. Diego y Gabriel Milito

Compañeros de selección, rivales en el clásico de Avellaneda. Fuente: Getty Images

De los argentinos en esta lista, los argentinos más reconocidos por sus trayectorias son los Milito. Oriundo de Bernal hace más de 4 décadas, el delantero Diego pasó por la selección de 2003 a 2011 (25 ingresos al campo y 4 tantos), debutó en Racing Club y luego pasó por Genoa, Zaragoza e Internazionale, club donde conquistó el famoso triplete en 2010, sumado a 2 ligas argentinas, una supercopa italiana y un par de copas italianas.

En la otra punta del verde césped, aparece Gabriel, rival en su momento de su hermano en los clásicos Racing-Independiente de principio de siglo 21. Aparición de estreno en el Rojo de Avellaneda (ganó el Apertura 2002), el ex zaguero se hizo capitán rápido, compartió plantel con el ex atacante en Real Zaragoza antes de recalar en Barcelona. 41 veces vestido de albiceleste y un solo grito sagrado entre 2000 y 2011, el Mariscal se impuso en una Champions League, 2 ligas españolas, una copa del rey, 3 supercopas españolas y un sudamericano Sub-20.

9. Anthony y Johan Martial

Nunca coincidieron en una cancha ni en un plantel. Fuente: Getty Images

Con el europeo Sub-19 en 2010 como galardón de inicio, Johan Martial, defensor central de 29 años, tuvo contacto con compañeros en Bastia, Brest, Troyes, Petah Tikra, Ashdod y Panetalikos, como también en Sochaux de la Ligue 2 francesa, y supo ser citado 3 veces a la selección Sub-20 gala (1 gol).

Su hermano Anthony, de Marry pero hace 25 años, se mueve como delantero externo, pasó por clubes de elite como Lyon y Mónaco, hasta recalar en Manchester United hace un lustro aproximadamente, lugar donde ya consiguió una Premier League, una Europa League, una Community Shield y una FA Cup. Sus travesías en selección francesa son desde 2015: dos decenas de presentaciones y un grito sagrado.

8. Kevin y Jerome Boateng

El primero representa a Ghana, el restante a Alemania. Fuente: Getty Images

Nacido en Berlín hace 33 años, Kevin Prince decidió jugar para Ghana en 2010, a pesar de haber hecho juveniles alemanas de 2002 a 2006: 15 encuentros y 2 dianas con la selección africana fue todo su aporte. Con pasado en Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Barcelona, Milan, Genoa, Sassuolo, Schalke 04, Frankfurt, Las Palmas, Fiorentina y Besiktas, actualmente se encuentra en Monza hasta junio de 2021. Sus títulos han sido una supercopa italiana, una copa italiana, una liga española, una Carabao Cup y una copa alemana.

También de la capital teutona, pero hace 32 años, el defensor central Jerome tuvo estadías más duraderas en menos clubes como Manchesyer City, Hertha Berlín y Hamburgo, como así también en Bayern Munich (contrato hasta junio de 2021). Desde 2009 vistió la camiseta de su país en 76 oportunidades, marcó un tanto y salió campeón del mundo en 2014. Sus restantes logros colectivos fueron 2 Champions League, una FA Cup, 8 bundesligas, 5 copas teutonas, 2 Mundiales de Clubes, 2 supercopas europeas, 5 germanas y un europeo Sub-21.

7. Lars y Sven Bender

Físicamente iguales, actualmente juegan en el mismo elenco. Fuente: Getty Images

Continuando con duplas de Alemania, los gemelos Bender no pueden quedar afuera jamás. Lars nació hace 31 años en Rosenheim, ya jugó 19 encuentros con su nación (4 goles) desde 2011, siempre se desempeñó en clubes de su país: TSV 1860, 1860 Munich y actualmente en Bayer Leverkusen. Solamente supo ganar un campeonato europeo Sub-19 en 2009.

Su hermano Sven comparte equipo hoy en día con él hasta julio de 2021, luego de defender los colores de 1860 Munich y Borussia Dortmund. Solamente 7 partidos oficiales sin goles disputó para su selección desde 2011 y se consagró campeón de 2 bundesligas, un par de copas alemanas, un torneo europeo Sub-19 y dos supercopas germanas.

6. Frank y Ronald De Boer

Los dos fueron presentados el mismo día en Barcelona. Fuente: Getty Images

Ambos ya retirados y trabajando del otro lado de la línea de cal, los gemelos holandeses De Boer jugaron juntos en Barcelona, Ajax y la selección naranja. Nacidos hace 50 años en Hoorn, este par de gladiadores defensivos dejó su huella en la historia del fútbol moderno.

Además del elenco culé y neerlandés, Frank pasó por Galtasaray, Rangers y Al Rayyan. Obtuvo una Copa Intercontinental, una supercopa europea, una Copa UEFA, 5 copas holandesas, una liga española, una Champions League, 5 ligas holandesas y 3 supercopas de aquel país. Con su nación, estuvo en 112 cotejos y convirtió 13 dianas entre 1990 y 2004.

Ronald contó con pasado en Twente, Rangers, Al Rayyan y Al Shamal, respectivamente, supo gritar campeón de una Champions League, una liga española, una Copa Intercontinental, una supercopa europea, 3 neerlandesas, un trío de copas de Países Bajos y 3 Eredivisie. Junto con su hermano, defendió la naranja de 1993 a 2003 en 67 oportunidades y se anotó en la red rival 13 veces.

5. Kolo y Yaya Toure

Oriundos del mismo club, también convivieron en los Citizens. Fuente: Getty Images

De Bouaké para el mundo, el zaguero Kolo Toure nació hace 39 años, disputó 118 cotejos y marcó 6 goles desde 2000 al 2015 con Costa de Marfil, pasó por excelsos equipos como Mimosas, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Celtic, y obtuvo 2 Premier League, una Copa Africana de Naciones, una liga escocesa, una copa escocesa, una supercopa africana, 2 Community Shield y 3 FA Cup.

Por su parte, su hermano Yaya, volante mixto de tranco largo pero efectivo, es un par de años menor, pasó por el mencionado Mimosas, además de Beveren, Metalurg, Mónaco, Manchester City, Barcelona, Olymíakos y Huanghai hasta su retiro definitivo del fútbol. De 2004 a 2015 vestido casi 100 juegos con la camiseta marfileña (19 gritos sagrados), el moreno también levantó una Champions League, 3 Premier League, una FA Cup, 3 Carabao Cup, 2 ligas españolas, una griega, una copa griega, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una supercopa europea, una Community Shield y una supercopa española.

4. Toni y Felix Kroos

De Toni a Felix, los Kroos siempre serán volantes centrales. Fuente: Getty Images

De Greifswold para el mundo, Felix tiene 34 años, es volante central como su hermano, solamente disputó un solo partido con la categoría Sub-21 de Alemania en 2011 luego de varios años en las juveniles, además de desarrollarse y evolucionar en Hansa Rostock, Unión Berlín, Werder Bremen y Brounschweig hasta 2022. Sin títulos, quedó a la sombra de Toni por sus logros personales.

El volante mixto de Real Madrid hasta 2023 inclusive, nacido hace 31 años, tocó el cielo con las manos en 2014 cuando salió campeón del mundo con su nación en Brasil, a la cual representa desde 2010 (101 encuentros y 17 gritos sagrados). El ex Bayern Munich y Bayer Leverkusen supo gritar campeón de 4 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 3 copas teutonas, 4 supercopas europeas, una alemana, 2 ligas españolas, un par de copas del rey y 3 bundesligas.

3. Eden y Thorgan Hazard

El menor del clan Hazard no quiere ser menos que el primogénito. Fuente: Getty Images

Sin lugar a dudas, la última estrella belga que dio el fútbol fue Eden Hazard, quien nació en La Louviere hace 3 décadas, defendió los colores del Lille y Chelsea previo a su estadía vigente en Real Madrid hasta 2024, está en su selección desde 2008 (106 duelos y 32 goles), y se impuso en 2 Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup, una Ligue 1, una supercopa española, una liga ibérica, una copa francesa y 2 Europa League.

Su hermano menor Thorgan tiene 27 años, vino al mundo en el mismo sitio natal, es compañero de selección del actual Merengue desde 2013 (4 gritos en 31 compromisos), pasó por Lens, Chelsea, Zulte Waregen y Borussia Monchengladbach hasta recalar en el Dortmund (vigente de acá a 2024), y solamente supo obtener una supercopa teutona.

2. Rafinha y Thiago Alcántara

Sin dudas, con un padre campeón del mundo, ambos conocían su profesión desde la cuna.

Fuente: Getty Images

Los hijos del ex futbolista Mazinho, Rafinha y Thiago Alcántara, nacieron en lugares distintos y defendiendos dos playeras diferentes desde sus estrenos como profesionales. El primero hace lo propio para Brasil (2 duelos en 2015 y oro olímpico en 2016 como local), al igual que su padre, es oriundo de San Pablo hace 28 años, pasó por Barcelona, Internazionale, Celta de Vigo y Paris Saint Germain (vínculo vigente), y se impuso en 4 ligas españolas, 5 copas del rey, 4 supercopas ibéricas, una supercopa europea y una Champions League.

Compañero de su hermano en la cantera blaugrana, Thiago nació en San Pietro Vernativo hace 29 años, ya se vistió de español en 38 ocasiones desde 2011 (un par de dianas), estuvo presente en clubes como Bayern Munich, el propio Barcelona y hoy en Liverpool, se coronó 2 Champions League, un par de copas del rey, otro par de Mundial de Clubes, 3 campeonatos europeos en juveniles, 3 supercopas alemanas, 7 bundesligas, 4 copas teutonas y 4 ligas españolas.

1. Luis y Paolo Suárez

4 hermanos futbolistas, mismo apellido y similares características. Fuente: Getty Images

Uno de Montevideo y otro de Salto, el apellido Suárez es sinónimo de fútbol en Uruguay y los 4 hermanos futbolistas lo demuestran claramente. Sin embargo, de ese cuarteto, solo 2 tuvieron la oportunidad de brillar más y mejor en sus carreras deportivas.

Paolo, ya retirado, de 40 años, supo convivir con compañeros en Basáñez, Maldonado, Fénix, FAS, Independiente Santa Fe, Comunicaciones, Sonsonate y Metapán. Con títulos obtenidos en El Salvador y Guatemala, no vio acción en la selección charrúa, y el mayor del clan se nacionalizó salvadoreño en 2011 por su extensa estadía en dicha nación.

Luis, de 34 años, es considerado uno de los mejores centrodelanteros del mundo en los últimos 20 años debido a su trayectoria intachable en Ajax, Groningen, Nacional, Barcelona, Liverpool y Atlético Madrid (vínculo hasta 2022). Desde 2007 defiende a La Celeste (116 enfrentamientos y 63 gritos sagrados que lo colocan como el máximo artillero de la historia), con la que ganó la Copa América 2011, sumado a una Champions League, un Mundial de Clubes, una FA Cup, 4 ligas españolas, 4 copas del rey, 2 supercopas ibéricas, una Eredivisie, una liga uruguaya, una supercopa europea y una copa neerlandesa.