De la fama a la bancarrota: los 20 grandes futbolistas que terminaron en la quiebra

A lo largo de la historia del fútbol, varios jugadores que gozaron de éxito y reconocimiento durante sus carreras terminaron enfrentando problemas económicos serios o incluso bancarrota tras su retiro. Muchas estrellas, si verdaderas estrellas, no supieron cómo controlar su vida y la fama o la mala administración de las grandes sumas de dinero les han jugado una mala pasada, al punto de haber perdido toda su fortuna hasta quedar en la ruina.

Las razones suelen incluir malas inversiones, problemas con el manejo de sus finanzas, estilos de vida costosos o historias de excesos y errores que no supieron controlar una vez que dejaron de percibir los altos ingresos del fútbol profesional. A continuación, repasaremos la lista de Los más grandes de futbolistas que han terminado en la quiebra.

Iván Zamorano

Debió vender propiedades para recuperar el dinero perdido (Getty Images)

El histórico delantero chileno perdió varias casas, un coche, una bodega y numerosas plazas de aparcamiento, además de tener varias denuncias por una deuda cercana a los tres millones de euros. En los tiempos en los que el chileno era goleador y figura con reconocimiento mundial, el Inter había pagado7 millones de dólares por tenerlo en su plantel y le abonaba un salario que se acercaba a los 2,5 millones de dólares por temporada.

Tras su retiro, invirtió en varios proyectos empresariales, incluyendo una cadena de gimnasios y un canal de televisión en Chile. Sin embargo, las inversiones no dieron los frutos esperados, y enfrentó deudas millonarias. Aunque no llegó a la bancarrota, sí tuvo que replantear sus finanzas y liquidar activos para salir adelante.

Publicidad

Publicidad

Brad Friedel

Repleto de problemas, debió seguir jugando hasta los 44 años (Getty Images)

El exarquero estadounidense también enfrentó problemas económicos tras su retiro. Friedel llegó a ganar 40 mil libras esterlinas (50 mil dólares) en una semana cuando jugaba en la Premier League de Inglaterra. Con más de 20 años de carrera, acumuló una fortuna de más de $50 millones que se esfumaron por el aire.

Friedel invirtió en una academia de fútbol en Estados Unidos, pero la empresa fracasó, acumulando una deuda de casi 7 millones de dólares. Eventualmente, la academia tuvo que cerrar y el futbolista quedó con una considerable deuda, lo que lo llevó a declararse en bancarrota en el año 2011. A esto hay que sumarle derroches en lujo y malas compañías… Brad llegó a jugar hasta los 44 años y lo hizo para pagar esas deudas.

Publicidad

Publicidad

Asamoah Gyan

Muchos gastos y malas inversiones complicaron su buen andar (Getty Images)

El exdelantero ghanés, conocido por ser uno de los futbolistas mejor pagos durante su paso por la liga de los Emiratos Árabes Unidos, también pasó por una etapa de problemas financieros. En 2018, se reportó que solo tenía alrededor de 600 libras en su cuenta bancaria, pese a haber ganado millones.

Gyan es uno de los atacantes más importantes de la historia en la selección de su país, y fue uno de los mejores de la generación de estrellas que llegaron hasta los Cuartos de final en el Mundial 2010. Sin embargo, su fortuna disminuyó debido a malas inversiones y a los gastos excesivos. Aunque el propio Asamoah ha desmentido estar en bancarrota total, sí reconoció haber enfrentado graves dificultades económicas.

Publicidad

Publicidad

Iván Valenciano

En su peor momento, el delantero llegó a no tener ni para comer (Imago)

El prestigioso delantero colombiano estuvo en la ruina, pasando de ganar “100 millones al mes y no tener para comprarle un pan a su madre”, según confesó el propio protagonista. Valenciano fue el primer futbolista colombiano que arribó al fútbol italiano para ganarse en tres temporadas 1.200.000 dólares. Su problema de adicción al alcohol terminó siendo el principal detonante de sus problemas, al punto de no tener para comer.

En la actualidad está rehaciendo su vida como comentarista deportivo. Fue la cadena deportiva ESPN quien le dio una primera mano al conocer la etapa dura que le estaba tocando atravesar al histórico futbolista y, desde hace unos años cumple funciones en la TV, transformándose en uno de los analistas más reconocidos del país.

Publicidad

Publicidad

David James

“Calamity” tuvo serios inconvenientes a partir de su divorcio (Getty Images)

El exarquero inglés, quien jugó para clubes como el Liverpool y el Manchester City, declaró bancarrota en 2014. El divorcio con su mujer en 2005 fue una de las razones de su ruina económica. También se sumaron las malas decisiones económicas durante su etapa de jugar. La envidia, la competitividad y la lucha de egos le llevó a hacer compras innecesarias por un alto valor.

Todo esto le llevó a tener que subastar una gran colección de artículos que iban desde camisetas de fútbol, sus guantes de portero a discos de vinilo. Según informó Daily Mail, consiguió cerca de 7.000 euros con un lote de más de 1.800 vinilos. También subastó la camiseta de Petr Cech con la que ganó la Copa de Inglaterra en 2010 con el Chelsea por 4.700 euros, para saldar sus deudas.

Publicidad

Publicidad

Mané Garrincha

Una historia repleta de excesos, que lo llevó a la pobreza (Brasil Historia)

Manuel Francisco dos Santos fue un talentoso extremo brasileño que participó en la histórica selección que ganó los mundiales de 1958 y 1962. Pero su falta de educación lo perjudicó al momento de enfrentarse con la fama, y murió a los 49 años sumido en la pobreza y la depresión.

Con apenas diez años comenzó con los vicios: fumar y beber alcohol. Nada de eso le impidió ser considerado un crack, con una gambeta casi imposible de descifrar. Garrincha disfrutó de todo lo que le gustaba: las apuestas, el alcohol (fue condenado a prisión por manejar borracho y provocar un accidente en el que murió su suegra) y las mujeres. Tuvo 14 hijos reconocidos. Fue bautizado por los brasileños como la “alegría del pueblo”.

Publicidad

Publicidad

Royston Drenthe

No supo aprovechar su gran momento, debido a una vida “de fiesta” (Imago)

El exjugador neerlandés, que pasó por clubes como el Real Madrid y el Everton, tuvo problemas económicos tras su retiro temprano del fútbol. Drenthe gastó grandes sumas en una vida lujosa y no supo manejar bien su dinero. En su biografía, publicada en 2017, aseguró que se perdió pocas fiestas en su vida. También admitió que durante su etapa como jugador del Real Madrid fue engañado con su salario: “Solo sabía que iba a ganar 1,8 millones de euros en mi primera temporada, nada más”.

Royston se declaró en quiebra en diciembre de 2020, cuando perdió 3.2 millones de libras esterlinas. Intentó reactivar su carrera en el mundo de la música (se convirtió en el rapero Roya2Faces), puso una tienda de ropa que no tuvo demasiado éxito y volvió brevemente al fútbol, pero sus problemas financieros fueron ampliamente reportados. En su nueva etapa, es comentarista deportivo de la cadena Ziggo Sport.

Publicidad

Publicidad

Fabián O’Neill

Las apuestas y el juego lo dejaron sin la fortuna que ganó (Getty Images)

Reconocido jugador del seleccionado uruguayo que jugó varios años en Italia, en equipos de la talla de la Juventus. Aunque sus mejores años los tuvo en el Cagliari donde fue capitán. También en sus cortos once años de carrera vistió las camisetas del Perugia y de Nacional de Montevideo, donde debutó y se retiró. En una entrevista al diario El País contó cómo hizo para despilfarrar tanta plata en tan pocos años.

“Tuve 14 millones de dólares y los perdí. Pero a mí no me molesta ser pobre. Yo teniendo para tomar y que mis hijos estén bien, ya está. Comer, se come arroz con huevo igual”, confesó el exfutbolista. Y agregó: “Caballos lentos, mujeres rápidas y timba, eso fue lo que hace que no te quede nada. Siempre timbeaba. Yo tuve 20 caballos en Maroñas. Cuando era jugador timbeaba más, porque tenía más plata. Ahora no puedo porque no tengo nada”, agregó O’ Neill, quien se retiró cuando apenas tenía 30 años.

Publicidad

Publicidad

Cicinho

Una adicción grande al alcohol terminó con su carrera y su dinero (Imago)

Los excesos de una vida muy poco profesional, sobre todo al momento de cumplir su sueño y arribar al Real Madrid, fueron un detonante muy fuerte para las consecuencias que le tocó atravesar, y sigue atravesando, el exlateral derecho de la selección brasileña. “En el Madrid se me fue de las manos, bebía hasta caerme al suelo. Bebía mucho, pero no sólo por la noche. Algún periodista me veía bebiendo, pero la buena racha que vivía el equipo maquillaba la situación. Me arrepiento de todo”, confesó entre lágrimas.

A pesar de haber cumplido varios años en Europa, el brasileño llegó a tocar fondo y perder toda su fortuna. Ya en su etapa como comentarista, confesó que le diagnosticaron depresión y que en una época buscaba colillas en su condominio para poder fumar y dormir. “La depresión es realmente una locura. La gente piensa que la depresión es entrar en una habitación y querer morir, pero no es así. En mi caso, no podía dormir sin estar borracho. No conciliaba el sueño, odiaba dormir”, contó.

Publicidad

Publicidad

Diego Maradona

La deudas impositivas pusieron en jaque su economía (Getty Images)

El legendario futbolista argentino, considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo una vida marcada por los excesos fuera del campo. Tras su retiro, Diego debió enfrentar numerosos problemas legales, incluyendo una gran deuda con el fisco italiano que ascendía a varios millones de euros.

Sus problemas con las drogas y decisiones financieras cuestionables contribuyeron a su declive económico. Uno de los factores fue una enorme deuda de impuestos que se acumuló durante su estadía en Italia, mientras se consolidaba como estrella en el Napoli. Las autoridades fiscales italianas le exigieron el pago de más de 40 millones de euros por impuestos no pagados.

Publicidad

Publicidad

Cafú

Un mal negocio le trajo un montón de consecuencias negativas (Imago)

Está catalogado como el mejor defensor lateral derecho de la historia. Dos veces campeón del mundo, supo vestir la camiseta del Sao Paulo, Milan, Roma, entre otros, pero se vio atrapado en un espiral de deudas debido a inversiones que resultaron fallidas. Capi Penta Internacional Player, su empresa de representación de jugadores, acumuló enormes deudas, que llevaron a un tribunal brasileño a embargar varias de sus propiedades.

La empresa había sido creada en el año 2004 por él y su esposa, pero al cabo de un tiempo la situación económica estalló. En 2019, tuvo que entregar al menos 5 de sus propiedades para cubrir las deudas de más de 6 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Christian Vieri

Adicciones y malas inversiones, un combo muy difícil de superar (Imago)

El delantero italiano, que jugó para equipos como el Inter, la Lazio y brilló en las filas del Atlético de Madrid, también enfrentó problemas económicos. A pesar de haber sido uno de los futbolistas mejor pagados del mundo en su época, sus inversiones en negocios, fracasaron. Además, su afición exagerada al póker y a las mujeres terminaron por pasarle factura.

Se calcula que perdió cerca de 16 millones de euros tras dejar el fútbol. El exgoleador italiano llegó a estar arruinado económicamente por malas inversiones que realizó junto a su madre, con quien tenía una empresa que fue declarada en quiebra (en eso solo perdió más de 14 millones de dólares, aunque él solamente había invertido tres). En esos tiempos, Vieri realizó el curso como entrenador para poder conseguir trabajo. Luego se volvió imagen del calcio, se transformó en un gran jugador de pádel y participa en diversos medios de comunicación.

Publicidad

Publicidad

Andreas Brehme

Llegó a tocar fondo y sus amigos lo ayudaron para salir adelante (Imago)

El exfutbolista alemán anotó el famoso gol de penal que le dio a su selección la Copa del Mundo en 1990. Además, vistió camisetas de equipos históricos como Bayern Múnich, Inter de Milán o Real Zaragoza. Se retiró en 1998 y, desde ese momento, Brehme tuvo dificultades para administrar sus negocios, lo que lo llevó a una deuda considerable.

Durante el año 2014, un periódico alemán reveló que el futbolista había entrado en bancarrota y tenía deudas de hasta 200.000 euros. Estaba desempleado y perdido. Franz Beckenbauer, quien lo había entrenado en la selección, pidió ayuda públicamente y empezó a conseguir algunos pequeños trabajos para poder comer.

Publicidad

Publicidad

Emmanuel Eboué

Una disputa con su exesposa lo dejó sin la fortuna que ganó (Getty Images)

El exjugador marfileño del Arsenal, es uno de los más conocidos y trágicos. A pesar de haber ganado millones de euros en la Premier League, Eboué cayó en bancarrota tras su retiro, perdiendo gran parte de su fortuna debido a una disputa legal con su exesposa. En 2017, reveló que estaba pasando por un momento muy difícil, sin casa y durmiendo en los pisos de amigos. Su historia resonó en todo el mundo, destacando la falta de apoyo para los jugadores después de sus carreras.

“En elGalatasaray gané 8 millones de euros, siete de los cuales envié a casa”, relató Emmanuel, con amargura, recalcando que todo ese dinero había desaparecido y agregó en aquel momento: “Cuando estoy en mi casa de Londres apenas me atrevo a prender la luz para que nadie sepa que estoy ahí. Espero que un día u otro la policía llame a la puerta”. Eso lo llevó a alertar a los jóvenes futbolistas: “No dejen sus asuntos financieros en manos de otros”.

Publicidad

Publicidad

Salvador Cabañas

Un episodio que le cambió la vida, también lo dejó sin dinero (Imago)

El delantero paraguayo que en 2010 recibió un disparo en la cabeza, pudo salvar su vida, pero cuando se recuperó se encontró en la bancarrota, culpa a su ex-mujer su representante y un amigo de que durante su convalecencia se apoderaron de sus bienes. El problema determinante fue entre Salvador y un representante, a quien acusó de haberle robado el dinero.

Tiempo después de su recuperación física, se supo que perdió buena parte de su dinero y también a su esposa. Pese a que intentó volver a jugar fútbol en equipos del ascenso en Paraguay, puso una panadería familiar, en la que les dio una mano a sus padres. “Tengo muchas cosas que me generan dinero: un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando y eso es mío”, contó para disipar problemas económicos en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Wesley Sneijder

El neerlandés sigue jugando amistosamente, aún con sus kilos de más (Imago)

El neerlandés, quien tuvo una brillante carrera jugando en equipos como el Real Madrid, el Inter de Milán y la selección de los Países Bajos, también enfrentó diferente clase de problemas tras su retiro. En entrevistas, Sneijder ha admitido que gastó dinero de manera irresponsable y que tuvo que ajustar su estilo de vida significativamente después de dejar el fútbol profesional.

El exfutbolista reconoció en su biografía que tuvo problemas con el alcohol durante su paso por el club blanco y admitió que su actitud “fue indigna” de lo que representa jugar en un equipo de esa talla. “Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada”, detalló.

Publicidad

Publicidad

Paul Gascoigne

El alcohol y las adicciones complicaron su vida, en todo sentido (Getty Images)

El caso más claro de los daños físicos que puede provocar el alcohol. Comenzó con su adicción siendo jugador, y ya retirado, fue varias veces portada de los periódicos por su lamentable estado. Llegó a confesar que bebía 4 botellas de whisky al día. En una ocasión fue encontrado en un bar vistiendo el uniforme de la selección inglesa, y es que había jugado un partido hace menos de una hora.

Luego de su retiro, sus adicciones se recrudecieron, aparte del alcoholismo, también era cocainómano. En 2005 fue arrestado por agredir a un fotógrafo, en esa misma época fue hospitalizado por neumonía. En 2008 fue internado de urgencia en Portugal por una sobredosis conjunta de drogas y alcohol, los intentos de rehabilitación fracasaban una y otra vez y llegó a estar en la indigencia. El estilo de vida derrochador y las malas decisiones financieras hicieron que el dinero que ganó durante su carrera se agotara rápidamente. A lo largo de los años, ha tenido que luchar contra las deudas y la falta de estabilidad económica.

Publicidad

Publicidad

Adriano

Sus recaídas y la depresión lo llevaron de nuevo a las favelas (Globosporte)

Parecía destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, pero el alcoholismo y las malas amistades fueron las culpables de la caída del brasileño. La muerte de su padre acabó por hundir al Emperador. Todos esos incidentes lo metieron en una depresión de la que nunca salió, se retiró de las canchas, perdió todo lo que tenía y volvió a sus orígenes: las favelas.

Adriano llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo cuando se encontraba en el Inter de Milán, pero una depresión de la que nunca se recuperó completamente, en los últimos tiempos lo llevó de vuelta a las favelas tras perder toda la fortuna que había recabado en su época como jugador. En una carta, confesó que no toma drogas y que no le gusta el crimen “aunque podría haberlo hecho”. Sobre el consumo de alcohol, dijo: “No voy a discotecas. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda“.

Publicidad

Publicidad

George Best

El alcohol fue parte constante dentro de un estilo de vida gastador (Getty Images)

Es considerado el mejor jugador irlandés de la historia. Nunca disputó un mundial, pero brilló en el Manchester United, donde ganó la Champions League y se quedó con el Balón de Oro de la revista France Football en 1968. Pero además de su talento en la cancha, Best ganó fama por su estilo de vida y el orgulloso reconocimiento a su gusto por el alcohol y las fiestas. Una vez estuvo tres meses preso por conducir ebrio, sufrió problemas en el hígado y en 2002 le hicieron un trasplante.

“No mueran como yo”, dijo Best antes de fallecer. Y es que el alcohol se llevó al Quinto Beatle, cinco afecciones por cirrosis y un trasplante de hígado marcaron su vida. Murió por una sobredosis de fármacos inmunosupresores, pero lo que mermó su vida fue la bebida. “He dejado de beber, pero sólo cuando duermo”, solía decir. “En 1969 dejé las mujeres y el alcohol… fueron los peores 20 minutos de mi vida” y “gasté mucho dinero en licor, mujeres y autos de carreras. El resto lo despilfarré”, son algunas de sus frases más célebres.

Publicidad

Publicidad

Ronaldinho

Tras la cárcel, el crack brasileño se rehizo desde las cenizas (Getty Images)

Es evidente que, en la actualidad, Ronaldinho no se encuentra en bancarrota y es prácticamente un embajador del fútbol en cada lugar al que se presenta. Pero en 2018. después de que la justicia brasileña les retirara el pasaporte a él y a su hermano por no pagar una deuda, salió a la luz la dramática situación económica del exjugador del FC Barcelona. La fiscalía brasileña intervino sus cuentas en bancos y descubrió que entre todas ellas había 24,63 reales, menos de seis euros.

El crack brasileño tuvo problemas con la justicia por la construcción ilegal de un muelle en una propiedad protegida, lo que derivó en multas que no pudo pagar a tiempo. Su pasaporte fue confiscado temporalmente y, aunque logró salir de la situación, su vida financiera fue inestable durante varios años. Tiempo después de salir de la cárcel cuenta de nuevo con negocios millonarios por publicidad y en el mundo de la música donde arrasa con su proyecto Tropa do Bruxo, junto al rapero Djonga. Ronaldinho supo lo que es la ruina, pero sus representantes lo ayudaron a explotar su imagen y ha podido recuperar bastante del dinero perdido.

Publicidad