Con apenas 20 años, Jamal Musiala se convirtió en un hombre clave de Bayern Múnich en su quinta temporada en el primer equipo. El delantero ya tuvo además participación en la última Copa del Mundo y es uno de los jugadores con más proyección de la actualidad.

En charla con Rising Ballers, Rio Ferdinand reveló este fin de semana que tuvo la oportunidad de verlo en vivo y quedó maravillado. El exdefensor inglés lo comparó con un histórico de Brasil y se lamentó por su decisión de jugar para la Selección Alemana.

“Vi a Musiala ayer en Múnich y, hermano, este chico está en un planeta diferente. Su techo y el de Jude Bellingham no están lejos. Cómo Inglaterra y Chelsea lo dejaron ir, no lo sé“, comentó primero el ex Manchester United.

Y continuó: “Este chico tiene un talento de locura. Me recuerda a Kaká. Es difícil decir esto pero, él parece ser aún más habilidoso. La forma en la que puede mover a los defensores. Kaká fue genial, no me malinterpreten, pero la forma con la que sacude a los defensores y les quita el balance… Es lo más parecido a Kaká que he visto“.

El año pasado Musiala fue incluido como parte de los 100 mejores jugadores del planeta por The Guardian. Además, ya tiene 130 partidos disputados con Bayern Múnich, experiencia que pocos pueden alcanzar, y recién está en el inicio de su carrera.