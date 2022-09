Kaká, uno de los jugadores que encantó al mundo en el inicio del siglo XXI, habló en charla con Marca, en España, y reveló un secreto de no creer tras su paso por Real Madrid y justamente luego de su salida de la institución Merengue, la cual también pasa por un buen momento.

Precisamente, el hombre que ahora se dedica a correr se refirió al presente de la institución: “realmente fantástico. Pero no sólo me fijo en la evolución de los jugadores sino que me centro mucho en la figura de Carlo Ancelotti -su entrenador en el Milan-, que ha protagonizado una evolución admirable como técnico”.

Habló del presente de los mediocampistas jóvenes del equipo: “me encanta este jugador porque es muy joven pero tiene una enorme personalidad y está jugando muy bien. He de admitir que tenía dudas porque Casemiro era un jugador muy experimentado y tanto Tchouaméni como Camavinga tienen poco experiencia pero están manejando de forma admirable la presión de jugar en el Real Madrid”.

“Pienso que es muy favorito aunque nunca se puede decir al cien por cien que se lo van a dar. Karim es ahora un jugador muy completo y el premio sería muy merecido”, esto cuando fue consultado sobre si Benzema es el favorito para ganar el Balón de Oro.

Pero lo más increíble fue cuando habló de cual fue su mejor recuerdo en la Casa Blanca, “puede sonar raro pero me quedo con el día que se concretó que me iba, porque hablé con Florentino y me dijo que me veían como un grandísimo profesional que había hecho todo lo posible por lograr grandes resultados en el Madrid, pero las lesiones y los pocos minutos que me dio el entrenador no lo permitieron”.

Añadió del tema: “eso fue una gran satisfacción porque sentí que tenía abiertas las puertas del club. Por eso nunca me oirán hablar mal del Madrid o de José Mourinho. De hecho, cuando coincidí con Florentino en la final de la Champions en París este mismo año nos fundimos en un abrazo”.