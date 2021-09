Últimamente los fans de Crash Bandicoot han estado en una montaña rusa de emociones: aunque su última entrega fue muy bien recibida, se dijo poco después que Activision dejaba de lado la IP para que su desarrolladora, Toys for Bob, trabaje en Call of Duty. Pero pronto podría haber un anuncio que contradiga esto último.

Aunque parecía que Activision ya se olvidaba del famoso marsupial, todo apunta a que mañana habrá un anuncio relacionado con su franquicia. Lo decimos no solo porque será su 25° aniversario, sino porque la empresa parece estar apuntando a ello.

El streamer y youtuber francés Newtiteuf fue uno de varios creadores de contenido en recibir un paquete oficial lleno de marketing de la saga. Entre los objetos resalta una piñata Wumpa, la cual contiene algo que todavía no se reveló.

Newtiteuf lo mostró en un video, pero afirmando que no abriría los contenidos de la piñata hasta mañana porque es lo que le pidió Activision. No hay dudas sobre la legitimidad de este paquete, ya que varias fuentes lo han confirmado, y no es la primera vez que la compañía hace esta movida.

Además no es un dato menor que mañana será el PlayStation Showcase 2021, y teniendo en cuenta la fecha del aniversario y que Crash es la mascota predilecta de PlayStation, lo más probable es un anuncio en aquel evento. Habrá que esperar para ver; por ahora, a cruzar los dedos.