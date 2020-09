Más loco que nunca: la primera prueba de Crash Bandicoot: It's about Time

Como lo prometió Activision, el nuevo Crash Bandicoot llegará cargado de nuevas aventuras, una historia diferente y lo más importante: mantiene la magia del clásico juego, pero renueva toda su jugabilidad para explotar al máximo todas las características de la Playstation 4. No se confundan: muy colorido y todo, pero el nivel de dificultad que se esconde en este juego es sencillamente brutal.

Bolavip Gamer tuvo el placer (y el dolor) de probar la demo del Crash Bandicoot: It's about Time y, por el momento, les podemos asegurar algo tras jugar un solo nivel y perder MÁS de 50 veces: el popular marsupial rojo y famoso en la industria de los videojuegos ha vuelto para darnos horas y horas de entretenimiento.

Este nuevo título de Crash llega cargado de mucha dificultad. Pista por pista, tendremos que superar retos que pueden llevarnos a gastar horas para poder superarlos. Y no estamos exagerando. El primer nivel que jugamos, 'Huida Gélida' nos llevó más de una hora y diez minutos en superarla. No es que seamos expertos, pero vamos... ¡qué es Crash! Aquí probamos el primer poder especial, el de ralentizar el tiempo. Ya no solo basta con saltar y correr. Ahora con Crash vamos a tener que hacer jugadas espectaculares de cálculo para llegar a la meta.

Huida Gélida en Crash Bandicoot: Its about time #PS4share pic.twitter.com/mYULWlfHxI — Sergio González (@_masergio) September 16, 2020

El siguiente reto de la demo, solo incrementó el tiempo de juego. 'Escape Dinosáurico' es el segundo juego de la demo en la que ponemos a prueba nuestros reflejos y precisión del control con Crash. A eso súmenle que en varias ocasiones nos persigue un enorme dinosaurio para devorárnos. Un solo error amigos, solo uno se necesita para volver a empezar desde el principio o el 'Check-point'. En este nivel usamos otra habilidad que nos permite hacer aparecer y desaparecer objetos, obstáculos, entre otras cosas.

Por último, y para dejarnos más antojados, el último nivel, 'Barco a la Vista', nos permite tener el primer 'gameplay' usando al malvado Doctor Neo Cortex. Su pistola nos permite convertir aves y delfines en plataformas de salto, romper cajas a distancia y una habilidad de desplazamiento con golpe que realiza con su cabeza. Aquí no entramos en detalles. Esto es nuevo y los spoilers son malos. Solo les dejamos una pequeña prueba para revisen. ¡Están locos!

Barco a la Vista en Crash Bandicoot: Its about time #PS4sharehttps://t.co/KvhDwmWZaf pic.twitter.com/9nHoddtH3G — Sergio González (@_masergio) September 16, 2020

Cabe recordar que le beta la podrán descargar este 16 de septiembre los jugadores que hayan reservado, en formato digital, el juego de Crash Bandicoot: It's About Time en la tienda de Playstation 4. El lanzamiento oficial del título completo a nivel mundial se dará el próximo 2 de octubre.

Lee También