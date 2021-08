Epic Games ha estado enfrascado hace ya más de un año en una batalla legal con Google y Apple, luego de su intento de distribuir Fortnite en celulares por fuera de las tiendas oficiales. Lejos de resolverse ninguna de las dos, como consecuencia de ellas ha aparecido nueva información que antes era confidencial.

En este caso hablamos específicamente de su disputa con Google, gracias a la cual hace poco había surgido la data de que Google consideró en un momento comprar "parte o la totalidad" de Epic Games. Ahora, sabemos más del plan, además de que fue motivado por el lanzamiento de Fortnite por fuera de la Play Store.

Tal como revelan nuevos documentos usados en la corte, Google pensaba asociarse con Tencent, la compañía china que posee el 40% de Epic Games, para ejecutar una toma de posesión hostil ante la desarrolladora. Esto es porque calcularon una pérdida de U$S6 mil millones al estar Fortnite fuera de la tienda.

Las pérdidas vienen de perderse el 30% de las comisiones que toma Google en cualquier transacción de la Play Store. Tim Sweeney, el CEO de Epic, también reveló el secreto "Proyecto Abrazo" de Google, que consiste en bajarle el 5% a las comisiones a ciertas compañías para que no distribuyan sus apps externamente.

Ciertamente es interesante pensar en lo que hubiera sucedido en el caso de que Epic fuera parte de Google, pero ahora esto ya no tiene chances de suceder. Te recordamos que no los creadores de Fortnite no solo tienen disputas con gigantes tecnológicos, sino que ahora mismo están en una con un estudio independiente.