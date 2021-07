Una nueva semana se completa hoy y llegan los datos de los artículos más vendidos a lo largo de estos últimos siete días en Steam, la plataforma de juegos de Valve. Con el final de la Summer Sale y la llegada de nuevos juegos, la lista luce muy diferente por primera vez en varias semanas.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, F1 2021 y la preorden de la nueva consola portátil de Valve, la Steam Deck, ocupan el podio de lo más vendido en estos días, con la semana que finalizó este domingo 18 de julio.

El Top 10 se conforma de la siguiente manera:

1- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

2- F1 2021

3- Steam Deck Deposit

4- F1 2021 (Deluxe)

5- She Will Punish Them

6- Valve VR Index Kit

7- Swords of Legends Online

8- Total War: WARHAMMER II - The Silence & The Fury (DLC)

9- New World (Preorden)

10- New World (Preorden Deluxe)

De esta manera, el nuevo Monster Hunter finalmente consiguió el primer lugar, luego de estar en las posiciones #3 y #9 en las últimas semanas. Por su parte, el recientemente lanzado F1 2021 logró dos puestos en el Top 5 con sus ediciones Standard y Deluxe.

El deposito de Steam Deck se llevó el tercer lugar, mientras que She Will Punish Them entra en el Top 10 gracias a estar a un 40% de descuento. Otra sorpresa fue la del nuevo Swords of Legends Online, que se ubica en el #7 lugar, con más de 200 mil ventas. Cierra la lista las preordenes de New World, ya que el juego lanzará pronto su beta cerrada.