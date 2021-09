Final Fantasy VII y otras entregas icónicas de Square Enix se sumarán a PlayStation Now durante los próximos meses.

PlayStation Now añadirá 5 juegos de Final Fantasy a su catálogo

PlayStation Now hasta ahora no ha tenido un éxito masivo, sobre todo comparado con el alcance de su servicio rival, Xbox Game Pass. Pero eso no significa que Sony dejará de intentarlo, ya que anunciaron que traerán cinco juegos de Final Fantasy a su catálogo.

Cada mes, se incorporará a PS Now una entrega de la saga de Square Enix, y se trata de cinco de las más icónicas. Empezarán el 7 de septiembre añadiendo Final Fantasy VII, sin dudas el juego más emblemático, popular y querido de la serie, y quizás hasta de su género.

El 5 de octubre se suma Final Fantasy VIII Remastered, que cuenta la historia de Squall y sus compañeros mientras luchan contra la hechicera Edea. Final Fantasy IX, la aclamada aventura en el reino de Alexandria, se incorporará a PS Now el 2 de noviembre.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster es la próxima colección de juegos, que se añadirán al servicio el 7 de diciembre. Finalmente, habrá que esperar hasta el 4 de enero del año que viene para jugar Final Fantasy XII The Zodiac Age, la versión remasterizada del JRPG.

Los miembros de PlayStation Now, que por ahora sigue estando habilitado solo en algunas regiones, podrán jugar todos estos títulos en PS4, PS5 y PC, ya sea en streaming o descargándolos. Recordamos que hace poco Sony revelaba los juegos más populares de este servicio.