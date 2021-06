Sony revela los 5 juegos más populares de PlayStation Now

Para muchos usuarios, el servicio PlayStation Now es su forma principal de disfrutar juegos de PS4 y PS5, ya que su catálogo contiene algunos de los exclusivos más interesantes de ambas consolas. Hoy, Sony reveló cuáles fueron los más populares durante los últimos tres meses.

Títulos de PlayStation Now más jugados en PS4 y PS5 (streaming o descarga):

Marvel’s Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

Títulos de PlayStation Now más jugados en PC (streaming):

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit: Become Human

Destaca la inclusión de Bloodborne en el primer puesto de los más jugados en PC. Los usuarios de PC han estado pidiendo sin cesar la llegada del juego de FromSoftware a esta plataforma, ya que le juegan en contra las limitaciones técnicas de la PS4, que no le permiten alcanzar los 60 FPS.

Los rumores indican que en cualquier momento Bloodborne podría anunciarse para PC. Esto no sería de extrañar, ya que además de Days Gone y Horizon: Zero Dawn, Sony pareciera estar considerando lanzar Ghost of Tsushima fuera de sus consolas.

