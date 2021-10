Sony acaba de presentar la nueva promoción en la PlayStation Store, la cual estará disponible a partir de hoy y llega bajo el nombre de "Ofertas de Noviembre" -aunque aún falten algunos días para el comienzo del próximo mes-, y destaca centenares de juegos de PS4 y PS5.

Entre los títulos más destacados que estarán disponibles en la Tienda de PlayStation hasta el próximo 19 de noviembre, se encuentran el lote digital cross-gen del NBA 2K22, la edición GOTY para Sekiro: Shadows Die Twice y la Complete Edition de Horizon: Zero Dawn.

Pero claro, eso no será lo único y franquicias clásicas como GTA, The Sims, Assassin's Creed y Need For Speed también tendrán juegos destacados en la promoción que ya se encuentra disponible en la PlayStation Store, con más de 250 títulos en oferta.

Como mencionamos, la promoción estará disponible en la PlayStation Store hasta el final del próximo martes 19 de noviembre, destacando juegos para PS4 y PS5.