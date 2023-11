En Bolavip Gamer atendimos un nuevo llamado al honor. Activision cierra el 2023 con el esperado lanzamiento del Modern Warfare 3, el más reciente título de la saga de ‘shooter’ más famoso y potente en la industria de los videojuegos. Call of Duty está estrenando una nueva historia y un nuevo juego que pudimos probar de forma anticipada, desde la Beta hasta el previo lanzamiento del modo Campaña. Desde ya advertimos, un título que ha generado demasiadas opiniones divididas.

La polémica está servida sobre la mesa. Y eso es lo que tiene un producto que, desde hace varios años, tiene un estilo de lanzamiento bastante particular. No es un juego que sale de forma inmediata, sino que se va entregando paulatinamente para que los jugadores puedan ir probando cada una de las novedades que tiene hasta llegar al día cero, este 9 de noviembre. Así sucedió con Call of Duty Modern Warfare 3.

El análisis de Call of Duty Modern Warfare 3 lo vamos a partir en tres partes, que es como Activision ha querido presentar este nuevo título. Sin embargo, añadiremos un último apartado para algunos temas obligatorios: desarrollo audiovisual, jugabilidad, entro otros.

1. El modo Campaña no es lo que esperábamos de Call of Duty

El lanzamiento oficial del nuevo Call of Duty Modern Warfare 3 comenzó con el acceso anticipado al Modo Campaña. Durante muchos años, antes de entrar a los modos online del juego, la historia de cada título era el mayor motivante para que los amantes de la saga salieran corriendo a comprar la nueva entrega de Activision. Cada historia venía repleta de pura adrenalina y situaciones de límite, dignas de una producción cinematográfica. Desde entonces, el listón para este modo de juego quedó muy alto, incluso para los mismos desarrolladores.

No podemos ocultar la decepción propia y colectiva que hay con la Campaña del Modern Warfare 3. La fórmula de la nostalgia esta vez no funcionó. Aunque volvimos a jugar en Verdansk, el mapa adorado con el que se estrenó Warzone, la trama no acabó de convencer. Las misiones se tornan repetitivas y la IA parece no acompañar las situaciones del juego.

Tal vez el único acierto de este modo, acabó convirtiéndose en un tedio absoluto. En Modern Warfare 3 puedes encontrar diversos caminos para resolver las misiones, incluso hasta elegir el orden en que las completas. Pero esa libertad en mapas tan grandes se torna, por momentos, aburrido.

2. La acción en Multijugador

A diferencia del Modo Campaña, aquí sí podemos decir que la fórmula de nostalgia para el Multijugador sigue funcionando. Además de la creación de nuevos mapas, Activision hizo una inteligente elección de escenarios pequeños y medios donde los jugadores seguirán disfrutando por horas con intensos combates por equipos, en línea.

Por otra parte, se mantiene la estrategia de juego con el Multijugador, que se convierte en la excusa perfecta para comprar el Modern Warfare 3. Cada jugador podrá ‘grindear’ en este modo los niveles de las armas, camuflajes, niveles de la cuenta, desafíos de maestría y pase de batalla. Este apartado responde claramente a la pregunta de si vale o no la pena. Todo pensando en lo que será la llegada de Urzikstan, el nuevo mapa para Warzone.

3. La salvación vendrá con Zombies y Warzone

1. Zombies: ‘Operación Deadbolt’

Ocurrió con el lanzamiento del Black Ops Cold War y seguramente veremos el mismo efecto en Modern Warfare 3. El Modo de Zombies será la perla de este polémico título. Treyarch viene al comando de la nueva entrega para este modo de juego, que tiene una mezcla de lo que ya vimos en pasadas entregas (nostalgia) con la inclusión de elementos “nuevos” que debutaron en Modern Warfare 2 como lo fue el modo DMZ.

La ‘Operación Deadbolt’ promete darle a este juego muchas más horas de juego extra. Los ‘Easter Eggs’, misiones y desafíos especiales del Modo Zombies serán la opción perfecta para variar a menudo con el Multijugador y Warzone. Eso fue lo que ocurrió cuando se lanzó oficialmente el Call of Duty: Black Ops Cold War (2020).

2. Warzone

Sobre este apartado, todavía no hay mucho que decir. Por el momento, la comunidad seguirá disfrutando de los contenidos que hay actualmente con los mapas de Al Mazrah, Vondel y Ashika Island. Para la llegada del nuevo contenido habrá que esperar hasta el 6 de diciembre, cuando se realice el lanzamiento mundial del mapa de Urzikstan. Sobre esta localización se puede tener una prueba en el Modo Campaña.

Lo que tenemos es lo que se adelantó en el ‘COD: Next’. Han escuchado a la comunidad y volverán muchas cosas vistas en el primer Warzone. La mayoría de cosas tienen que ver con la jugabilidad: el regreso del ‘Slide Cancel’, la cancelación de las animaciones de recarga, entre otras. Volvemos a lo mismo: siguen implementando la fórmula de la nostalgia.

4. Desarrollo audiovisual

Sobre el tema gráfico tampoco hay que detenerse bastante. Call of Duty ya se adaptó a las consolas de nueva generación y también exprime al máximo las nuevas gráficas disponibles para el mercado de PC. Cada vez los escenarios del juego lucen más reales, los personajes lucen más humanos y los paisajes que allí se muestran son dignos de una producción cinematográfica: dentro del juego, las animaciones y los clips.

Para Call of Duty Modern Warfare 3 parece que llega la solución definitiva a un problema que fue constante en Modern Warfare 2. ¡EL SONIDO! Se necesitó un año y un nuevo título para mejorar el sistema auditivo de elementos tan sencillos como la ubicación en el espacio de algunos ruidos: pasos de enemigos, explosiones, disparos en el horizonte y hasta los diálogos. La prueba definitiva de esto se dará el 6 de diciembre, cuando Warzone se renueve con Urzikstan.

Conclusiones

Lo positivo

Por ahora, todo el sistema audiovisual parece muy pulido y mejorado en Modern Warfare 3, con muchísima diferencia de la entrega anterior.

El sistema de traspaso de contenido, al momento del lanzamiento, funciona de manera correcta. El final de la Temporada 6 que se lanzó en MW2 se podrá completar sin problemas en el primer mes de juego de MW3.

Muy buena selección de mapas para el modo Multijugador: nuevos y antiguos ofrecen una buena variedad de modos de juego online.

El Modo Zombies es la perla para encontrar contenido alterno a Warzone, Multijugador y Campaña.

En temas de jugabilidad, Activision escuchó a la comunidad y regresan muchos elementos que le dan dinamismo al Modern Warfare 3.

Lo negativo

Aunque no consideramos que Modern Warfare 3 sea un “DLC”, el Modo Campaña dejó bastante que desear. Por horas de juego, misiones y por la historia en sí misma. El arco argumental puede ser uno de los más flojos en la saga de Call of Duty.

* Esta reseña se hizo con un código anticipado de Call of Duty Modern Warfare 3 para PlayStation 5, proporcionado por Activision.

Puntuación Bolavip Gamer: 7/10